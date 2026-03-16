Regele Charles s-a săturat de Harry și Meghan. Picătura care a umplut paharul

Regele Charles nu este interesat de planurile Prințului Harry și ale soției sale, Meghan Markle, a spus un expert din familia regală. Cuplul se pregătește să viziteze Australia luna viitoare, ceea ce va fi a doua lor „tură regală neoficială” în câteva săptămâni, potrivit Express.co.uk.

De când au renunțat la rolurile oficiale în familia regală în 2020, Harry și Meghan au fost criticați pentru că organizează vizite internaționale care seamănă foarte mult cu turneele oficiale ale membrilor familiei regale. Expertul regal Ingrid Seward a spus că regele Charles a observat strategia fiului său și a lui Meghan Markle, dar că are probleme mai importante de rezolvat.

„Cred că regele și-a spălat un pic mâinile de ei”, a spus Seward. „Au fost norocoși că au fost în Orientul Mijlociu acum câteva săptămâni și nu mai sunt acolo. În mod evident, încearcă să se promoveze și trebuie să-și mențină un profil ridicat pentru a face bani.”

Comentariile apar într-un moment tensionat pentru Regele Charles. Recent, acesta s-a confruntat cu scandalul legat de Andrew Mountbatten-Windsor, arestat pe 19 februarie sub suspiciunea de comportament neadecvat în funcția publică.

În plus, regele a fost contestat de un grup de protestatari din organizația Republic, care s-au adunat în fața Westminster Abbey înainte de serviciul de Ziua Commonwealth-ului, ținând pancarte cu mesajul: „Charles, ce știai?”

În ciuda tensiunilor și criticilor publice, Harry și Meghan continuă să își urmeze planurile și vor efectua vizita în Australia conform programului. Observatorii regali avertizează că cuplul trebuie să fie pregătit pentru comentarii negative din partea mass-mediei și a publicului.

În același timp, alte probleme familiale afectează imaginea Casei Regale. Regele Charles și Regina Camilla trebuie să gestioneze proteste și critici publice, în timp ce membrii mai tineri ai familiei, precum Prințul William și Prințesa Kate, încearcă să transmită mesaje importante și să păstreze o imagine pozitivă a monarhiei.