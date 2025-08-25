Social BBC angajează vorbitori de limbă română pentru publicul din România și Republica Moldova







BBC angajează vorbitori de limbă română, cu studii specializate, pentru a se extinde pe piața din România și Republica Moldova, oferind știri verificate de jurnaliștii seniori și analize de specialitate pentru publicul local, potrivit careers.bbc.co.

BBC World Service își extinde aria de acoperire pentru a deservi publicul din Europa Centrală și de Est, incluzând România și Moldova. Această decizie a fost comunicată de conducerea BBC News, care subliniază angajamentul companiei pentru imparțialitate și informare corectă.

Cei interesați să lucreze într-o companie de media precum BBC, trebuie să îndeplinească anumite condiții și să ia în calcul o posibilă relocare într-o țară unde compania are birouri.

Candidatul ideal trebuie să dețină experiență jurnalistică, să fie fluent în limba română și să aibă competențe avansate în limba engleză.

Responsabilitățile includ traducerea și adaptarea conținutului BBC News, producția de materiale video scurte, scenarizarea și redactarea articolelor SEO pentru platformele digitale și social media. Totodată, colaborarea strânsă cu editori și alți jurnaliști va garanta respectarea standardelor BBC privind acuratețea și imparțialitatea știrilor.

Această descriere a postului prezintă caracteristicile esențiale ale rolului, principalele responsabilități și include o mențiune a competențelor, cunoștințelor și experienței necesare pentru un nivel de performanță satisfăcător. Ea nu oferă însă o listă completă și detaliată a tuturor sarcinilor implicate.

Salariul propus pentru această poziție variază între 28.000 și 31.000 de lire sterline anual, în funcție de experiența și competențele candidatului. Postul este oferit pe un contract fix de 12 luni și presupune relocarea înMarea Britanie sau în alte centre BBC din Europa, precum Franța, Germania, Italia, Belgia, Serbia sau Letonia.

Este important de menționat că, în cazul unei oferte de angajare, BBC va efectua verificări de angajare, care pot include: verificarea referințelor, verificarea eligibilității de muncă și, dacă este cazul, verificări privind protecția minorilor și monitorizarea presei sau a rețelelor sociale.

De asemenea, BBC oferă prioritate angajaților care caută relocare internă sau schimbarea postului în cadrul organizației. Aceștia vor fi considerați pentru posturile disponibile înaintea altor candidați externi sau interni care nu se află în risc de disponibilizare.