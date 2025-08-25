Social Cele mai apreciate crame din Republica Moldova aduc la București vinuri, spumante și vin ars, la cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc







În perioada 13-14 septembrie, are loc în București cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc, care reunește aproximativ 50 de crame, toate prezente și pe piața din România. Evenimentul este deschis publicului larg, reunind pe lîngă degustări de vinuri și concerte live, spectacole de dansuri tradiționale și activități pentru copii și familie.

Pe 13 și 14 septembrie, Bulevardul Kiseleff din București se va transforma într-o adevărată capitală a vinului, găzduind cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc. Evenimentul aduce la București aproximtiv 50 de crame, care vor prezenta vinuri premiate, spumante fine și vin ars tradițional, pentru toate gusturile.

Și la această ediție producători renumiți, experți și pasionați de vin se întâlnesc pentru a explora, degusta și celebra excelența vinurilor de peste Prut, oferind vizitatorilor o experiență completă și memorabilă. Se vor reuni atât vinăriile cu tradiție din Republica Moldova, cât și crame mai mici, pregătite să-și prezinte noutățile în ediție limitată.

Această prezență notabilă se leagă de faptul că România rămâne principala piață de export pentru vinurile de peste Prut. În 2024, peste 10 milioane de litri de vin îmbuteliat moldovenesc (20% din exportul total al vinului îmbuteliat) au ajuns în România. Peste 68 de crame moldovenești sunt prezente pe piața din România. Astfel, festivalul nu este doar o ocazie de degustare, ci și o celebrare a legăturii strânse dintre cele două țări și a pasiunii comune pentru vin.

„Festivalul Vinului Moldovenesc este o poveste despre tradiție, pasiune și inovație. În fiecare an, la București, avem ocazia să o spunem direct iubitorilor de vin și partenerilor din România. Anul acesta, la a cincea ediție, venim cu un număr impresionant de producători și experiențe noi care să reflecte diversitatea și excelența vinului moldovenesc”, declară Ștefan Iamandi, Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului din Republica Moldova.

În cadrul festivalului vor avea loc degustări de vinuri, spumante și vin ars, ghidate de somelieri. Vinurile disponibile sunt premiate internațional, inclusiv cu medalii de aur, iar gastronomia tradițională moldovenească este perfect asociată cu aromele vinurilor.

Atmosfera va fi completată de concerte live, spectacole de dansuri tradiționale și activități pentru copii și familie. Festivalul Vinului Moldovei 2025 are loc în perioada 13-14 septembrie pe Bulevardul Kiseleff din București, în intervalul 12:00-22.00. Intrarea este liberă, iar biletele pentru degustări pot fi achiziționate în avans, online, la un preț promoțional, prin Live Tickets, cât și la fața locului.

Festivalul Vinului Moldovenesc este un eveniment organizat anual, care promovează vinurile de calitate și cultura viticolă din Republica Moldova. Vinul Moldovei este exportat în peste 70 de țări ale lumii (90% din volumul total produs în Republica Moldova), fiind premiat cu peste 8.000 de medalii în ultimii 9 ani, dintre care peste jumătate de aur. România este principala piață de export pentru Republica Moldova, cu 10 milioane de litri, reprezentând o cotă de piață de 20%.

Festivalul Vinului Moldovenesc este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului din Republica Moldova. Editura Evenimentul și Capital, prin publicațiile Capital și Evenimentul Zilei, este partener media al evenimentului.