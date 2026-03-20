Băsescu critică acțiunile lui Donald Trump din Orientul Mijlociu: Cred că trebuie să nu-l mai luăm în seamă

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat, vineri, atât discursul, cât și acțiunile militare ale președintelui american Donald Trump. „Mai face un bombardament, mai face praf niște rafinării, niște obiective de infrastructură petrolieră, după care se întreabă de ce Iranul e supărat, de ce cresc prețurile”, a spus acesta, la un post TV.

Fostul șef de stat a minimalizat complet declarațiile lui Trump despre NATO. „Cred că trebuie să nu-l mai luăm în seamă”, a afirmat acesta, la B1 TV.

De asemenea, fostul șef de stat a explicat legătura dintre acțiunile militare și evoluțiile din piața energetică: „Când tu bombardezi instalații petroliere și mai este și problema strâmtorii, cum crezi că se vor reflecta aceste acțiuni în piață?”.

Fostul președinte a criticat și modul în care SUA și-a gestionat relațiile cu aliații: „Când tu pleci singur la atac, nu spui nimănui nimic și, când vezi că ai făcut o prostie, începi să țipi după aliați”.

Traian Băsescu a atras atenția și asupra implicării indirecte a României în contextul actual. „Nu sunt avioane care să care ajutoare umanitare. Sunt parte a sistemului de retaliere. Nu le putem spune iranienilor: noi suntem prieteni, dar ajutăm să fiți bombardați”, a spus acesta.

Declarațiile au venit după ce Donald Trump a criticat NATO și a afirmat că „fără SUA, NATO este un tigru de hârtie”. Totodată, el a acuzat aliații europeni că nu se implică suficient în asigurarea securității în zona Strâmtorii Hormuz.

„Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran cu capacități nucleare. Acum că acea luptă este câștigată militar, cu foarte puține riscuri pentru ei, se plâng de prețurile mari ale petrolului pe care sunt forțați să le plătească, dar nu vor să ajute la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o manevră militară simplă care este singurul motiv pentru prețurile ridicate ale petrolului. Le-ar fi atât de ușor să o facă, cu atât de puține riscuri. Lașilor, vom ține minte!”, a afirmat liderul de la Casa Albă.