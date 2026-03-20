Trump a lansat un nou atac la adresa aliaților NATO: Lașilor, vom ține minte

Președintele Donald Trump a lansat un nou val de critici la adresa aliaților din NATO, afirmând că fără contribuția SUA, NATO nu are putere reală. Într-un mesaj publicat pe Truth Social, liderul american a acuzat statele membre că au refuzat să se implice în lupta împotriva Iranului.

Trump a afirmat că această confruntare este deja câștigată din punct de vedere militar și le-a reproșat partenerilor occidentali că se plâng de prețurile ridicate la petrol, dar refuză să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

„Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran cu capacități nucleare. Acum că acea luptă este câștigată militar, cu foarte puține riscuri pentru ei, se plâng de prețurile mari ale petrolului pe care sunt forțați să le plătească, dar nu vor să ajute la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o manevră militară simplă care este singurul motiv pentru prețurile ridicate ale petrolului. Le-ar fi atât de ușor să o facă, cu atât de puține riscuri. Lașilor, vom ține minte!”,a scris el pe Truth Social.

La începutul acestei săptămâni, președintele SUA a lansat primul atac la adresa statelor NATO, acuzându-le de lipsă de implicare în operațiunea americano-israeliană împotriva Iranului.

Reuters relata pe 17 martie că liderul de la Casa Albă a calificat poziția aliaților drept o „greșeală foarte prostească” și a cerut sprijin în special pentru securizarea Strâmtorii Hormuz, după ce Iranul a perturbat traficul maritim în zonă.

În paralel, președintele american Donald Trump i-a transmis premierului japonez Sanae Takaichi că se așteaptă ca Japonia să contribuie mai mult, pe fondul solicitărilor Washingtonului pentru sprijin suplimentar din partea aliaților în criza provocată de războiul cu Iranul și efectele acestuia asupra pieței energetice globale, potrivit Reuters.