Trump cere Japoniei să „facă mai mult” în criza cu Iranul, într-o întâlnire tensionată la Casa Albă

Președintele american Donald Trump i-a transmis joi premierului japonez Sanae Takaichi că se așteaptă ca Japonia să „facă mai mult”, în contextul în care Washingtonul solicită sprijin suplimentar din partea aliaților în legătură cu războiul cu Iranul și cu impactul acestuia asupra pieței energetice mondiale, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute în timpul întâlnirii de la Casa Albă, unde cei doi lideri au discutat și despre relațiile cu China, investițiile japoneze în Statele Unite și securitatea regională.

Vizita premierului japonez la Washington fusese programată din timp și avea ca obiectiv consolidarea parteneriatului strategic și economic dintre cele două țări. Totuși, discuțiile au fost marcate de contextul conflictului din Orientul Mijlociu, în special de situația din Strâmtoarea Hormuz, o rută esențială pentru transportul mondial de petrol.

În cadrul întâlnirii din Biroul Oval, Donald Trump a afirmat că aliații Statelor Unite ar trebui să contribuie mai mult la eforturile de protejare a transportului maritim în regiune. Potrivit relatărilor, administrația americană a cerut sprijin suplimentar, inclusiv pentru operațiuni de deminare și escortare a petrolierelor prin Strâmtoarea Hormuz, afectată de conflictul cu Iranul.

„Mă aștept ca Japonia să facă mai mult pentru că, știți, avem acest tip de relație și noi facem mai mult pentru Japonia”, a declarat Trump.

El a adăugat:

„Nu avem nevoie de prea mult. Nu avem nevoie de nimic. Adică, sincer, nu avem nevoie de nimic de la Japonia sau de la altcineva. Dar cred că este potrivit ca oamenii să facă mai mult.”

După întâlnire, Sanae Takaichi le-a spus jurnaliștilor că i-a prezentat lui Trump ce tip de sprijin poate și ce tip de sprijin nu poate oferi Japonia în Strâmtoarea Hormuz, în limitele legislației japoneze. Ea nu a oferit public alte detalii.

Unul dintre momentele care au atras atenția a fost răspunsul lui Donald Trump la întrebarea privind lipsa unei informări prealabile a aliaților despre planurile militare legate de Iran.

Președintele american a invocat necesitatea efectului de surpriză și a făcut referire la atacul Japoniei asupra bazei navale americane de la Pearl Harbor din 7 decembrie 1941.

„Ne doream surpriza”, a spus Trump unui jurnalist japonez.

„Cine știe mai bine ce înseamnă surpriza decât Japonia? De ce nu mi-ați spus despre Pearl Harbor?”

Potrivit relatării, după acest comentariu, expresia premierului japonez s-a schimbat vizibil, iar aceasta s-a mișcat în scaunul aflat lângă liderul american.

Sanae Takaichi a declarat că a venit la Washington pregătită să discute măsuri concrete pentru calmarea piețelor energetice globale. Înaintea întâlnirii, Japonia s-a alăturat mai multor state europene într-o declarație comună prin care semnatarii au anunțat că vor lua măsuri pentru stabilizarea piețelor de energie și că sunt pregătiți să participe la „eforturi adecvate” pentru asigurarea trecerii în siguranță prin strâmtoare.

Cu toate acestea, nu a rezultat clar că Tokyo este pregătit să trimită nave de deminare, într-un context sensibil pentru Japonia, al cărei cadru constituțional limitează implicarea militară externă.

Trump a spus despre Japonia că „chiar își asumă responsabilitatea”, adăugând că acest lucru se întâmplă „spre deosebire de NATO”.

La rândul său, Takaichi a cerut dezescaladarea conflictului, a condamnat atacurile Iranului în Strâmtoarea Hormuz și a declarat că Iranului nu trebuie să i se permită niciodată să obțină arma nucleară.

Ea a mai spus că, în opinia sa, doar Trump ar putea obține pacea și a avertizat că economia globală este pe cale să fie afectată de criza din Orientul Mijlociu.

Vizita la Casa Albă a avut loc într-un moment în care Japonia urmărește să își consolideze relația cu principalul său aliat din Asia de Est, dar și să gestioneze presiunile venite din partea Washingtonului. Japonia depinde în mod semnificativ de importurile de petrol brut din regiunea Golfului, ceea ce transformă orice escaladare în zonă într-o problemă directă pentru economia sa.

În același timp, guvernul de la Tokyo trebuie să țină cont de limitele constituționale privind utilizarea forței. Sanae Takaichi le-a spus parlamentarilor japonezi, la începutul săptămânii, că Japonia nu a primit nicio solicitare oficială din partea Statelor Unite în legătură cu Iranul, dar analizează ce măsuri ar putea fi posibile în limitele Constituției.

Pe lângă tema Iranului, cele două părți au discutat și despre acorduri în domeniul energiei, mineralelor critice și apărării. Premierul japonez a declarat că Japonia și Statele Unite au convenit asupra dezvoltării și producerii comune de rachete.