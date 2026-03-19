Traian Băsescu îl sfătuiește pe Ilie Bolojan să nu intervină asupra prețurilor la carburanți

Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, readuce în prim-plan o dezbatere sensibilă: ar trebui sau nu statul să intervină în piață. Fostul președinte Traian Băsescu a oferit un punct de vedere tranșant, într-o intervenție la Digi24, susținând că soluția corectă este non-intervenția guvernamentală.

Scumpirea combustibililor are efecte în lanț asupra transportului, agriculturii și costului vieții.

Traian Băsescu a explicat că orice intervenție directă a statului pentru reducerea prețurilor ar avea un efect negativ asupra bugetului public.

„Aș vrea să aveți în vedere că o spun cu toată neutralitatea, și nu vreau să-mi atrag ura celor care ne aud și ne văd, dar cred că cea mai corectă soluție este ca Guvernul să nu intervină, să lase piața să așeze prețurile. Or fi ele mari sau mici, dar gândiți-vă că o intervenție prin care Guvernul ar veni cu contribuții la reducerea prețului pieței s-ar duce în deficit. Deci, tot România ar plăti-o, dar în altă situație, în aceea în care Guvernul ar trebui să împrumute mai mulți bani decât și-a propus. Deci, bine ar fi să nu mai introducă nicio distorsiune în piață. Asta este realitatea”.

Argumentul central invocat de fostul șef al statului este legat de deficitul bugetar. Orice subvenție sau compensare ar însemna cheltuieli suplimentare, care, în final, ar trebui acoperite prin împrumuturi.

Deși susține neintervenția generală, Băsescu admite că pot exista excepții în anumite domenii strategice.

„Până la urmă, dacă sunt zone de maxim interes - să spunem agricultura, se pot rezolva lucrurile pentru agricultură printr-o reducere a accizei, pentru transportatori, dar în mod echitabil și pentru transportatorii rutieri, dar și pentru transportatorii feroviari. Locomotivele diesel consumă și ele motorină, fie că tractează trenuri de marfă, fie că tractează trenuri de pasageri. Deci ar trebui ca și transportul feroviar să primească un bonus”.

Fostul președinte atrage atenția că eventualele măsuri trebuie aplicate echitabil și bine țintite, fără a distorsiona întreaga piață.

În opinia sa, instituțiile statului nu trebuie să stabilească prețuri, dar trebuie să prevină eventualele abuzuri.

„Vă spun încă o dată am vorbit de posibile intervenții pe agricultură și pe transporturi, în mod excepțional. În mod normal, soluția corectă, care nu va transfera costurile în deficit, este să să meargă pe prețurile pieței. Consiliul Concurenței să-și facă treaba, să nu poată să apară speculații și prețuri artificiale și asta ar fi soluția corectă, care nu amanetază nimic în viitor. Și ăsta-i prețul, asta plătim”.

Instituția vizată direct este Consiliul Concurenței, care are atribuții în monitorizarea pieței și combaterea practicilor anticoncurențiale.

Traian Băsescu a ridicat și problema diferențelor dintre costurile reale și prețurile finale la pompă.

„Consiliul Concurenței cam nu are de făcut mult de multă vreme, dar România are niște rezerve obligatorii de combustibil și aici trebuie văzut. Sigur, prețul pieței este prețul pieței. Da, asta nu justifică să fii campionul pieței când tu ai făcut rezerva de combustibil când prețurile erau mult mai mici. Deci, eu aici m-aș uita, din punct de vedere al concurenței, la discrepanța nefirească de preț între prețul de achiziție și prețul la care vând”.

România, la fel ca alte state membre UE, este obligată să mențină rezerve strategice de combustibil.

Fostul președinte a criticat și optimismul unor oficiali guvernamentali.

„Avem un ministru al Energiei vesel, optimist - că n-o să ajungă niciodată la 10 lei, și le avem deja aproape la 10 lei. La motorină, da, avem rezerve, dar după dânsul, trei luni ar trebui să n-avem nicio grijă. Mă îndoiesc că putem să n-avem nicio grijă, dar poate mai bine ne gândim că în momente în care prețurile sunt foarte mari, cum sunt acum, consumatorii individuali ar putea să se mai gândească și la transportul public, nu neapărat la transportul cu autoturismul propriu, în care circula o persoană care conduce și atât. Deci cred că trebuie să ne mai uităm la optimizare a consumurilor”.

Traian Băsescu a făcut o recomandare indirectă populației: Să își adapteze comportamentul de consum la perioada de criză.

În final, Traian Băsescu a abordat și tema finanțării externe a României.

„România trebuia să aibă ceea ce se numește un acord preventiv. Nu se știe care sunt evoluțiile. Dacă n-aș lua bani, măcar aș face un acord preventiv cu Fondul Monetar Internațional, ca la nevoie, să nu mă duc la dobânzi de 8-9% pe piață, dacă se degradează situația globală ca urmare a celor două războaie - Golf și Ucraina. Și mai avem unul: Pakistanul cu Afganistanul, care se ciocnesc de dimineață până seara cu riscuri mari de extindere. Deci aș face un măcar un acord de precauție, să pun o plată de siguranță la nevoie, decât să iau bani cu 8%, 9% de pe piață, folosesc banii fondului cu rate mult mai mici”.

Instituția la care face referire este Fondul Monetar Internațional, care oferă astfel de acorduri preventive pentru stabilitate financiară.