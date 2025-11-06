Politica

Lecțiile lui Traian Băsescu pentru Guvernul Bolojan. Primul lucru pe care nu l-ar mai face

Băsescu. Sursa foto Facebook
Fostul președinte Traian Băsescu a analizat, joi seară, situația economică a României și a recomandat guvernului să limiteze împrumuturile doar la sumele necesare pentru plata dobânzilor și refinanțarea datoriilor existente. „În rest, trăim cu banii pe care îi producem”, a spus acesta, la un post TV.

Băsescu: Situația economică este gravă

„Situația economică e gravă. Gândiți-vă ca pentru anul viitor programăm un deficit de 8,4 ; ei zic 8 la sută în momentul de față avem 215 miliarde datorii – 56 la sută din buget. Și cei 8 la sută ne mai adaugă 8 ori 3 … 26 de miliarde ne mai adaugă la datorie deficitul de anul viitor. Nu mai vorbim de dobândă! E greu de explicat în câteva cuvinte!”, a declarat Băsescu la România TV.

Recomandarea fostului președinte pentru Guvenul Bolojan

Având în vedere deficitul bugetar ridicat, cel mai mare din Uniunea Europeană, fostul președinte Traian Băsescu recomandă guvernului să se împrumute doar pentru plata dobânzilor și refinanțarea datoriilor.

„De aceea, eu aș chema guvernul și i-aș spune: nu mai împrumut bani decât pentru rostogolirea datoriilor și plata dobânzilor. În rest, trăim cu banii pe care îi producem! Punem deoparte salarii, pensii și, în rest, mai acoperim ce putem, dar nu mai împrumut”, a explicat acesta.

Băsescu: Programul „Anghel Saligny” este doar pentru anumite localități

Traian Băsescu a vorbit și despre programul de investiții „Anghel Saligny”, afirmând că este nemulțumit de modul în care unele autorități solicită fonduri, deși eligibilitatea proiectelor ridică semne de întrebare.

„Să avem cheltuieli materiale, să avem ‘Anghel Saligny’.. ‘Anghel Saligny’ a fost conceput pentru localitățile cu sub 2.000 de locuitori, pentru că nu au acces la fonduri europene. Păi nu mi s-a părut că Slatina e oraș cu sub 2.000 de locuitori sau multe alte localități sau alți primari care țipă. N-aș lăsa decât pentru apă, canal și gaze. Le-aș spune: ‘împrumutăm doar să rostogolim datoria și să plătim dobânzile și, în rest, ăștia sunt banii și hai să-i împărțim!’”, a mai spus acesta.

