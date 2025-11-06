Nicușor Dan, chemat în judecată de o femeie. Decizia Tribunalului Constanța

Tribunalul Constanța – Secția I Civilă a anulat cererea de chemare în judecată depusă de Maria Hetrinc împotriva Președintelui României, Nicușor Dan, într-un dosar având ca obiect „pretenții”.

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Constanța pe 30 septembrie 2025, sub numărul 4867/118/2025, și s-a aflat în faza de fond. Potrivit încheierii din 5 noiembrie 2025, instanța a admis excepția netimbrării cererii, invocată din oficiu, și a dispus anularea acțiunii.

Instanța a constatat că reclamanta nu a plătit taxa judiciară de timbru necesară continuării procesului, o condiție procedurală obligatorie prevăzută de lege.

Hotărârea nu este definitivă, iar reclamanta are 15 zile de la comunicare pentru a depune o cerere de reexaminare la Tribunalul Constanța.

Părțile în dosar:

Reclamantă: Maria Hetrinc, cu domiciliul declarat într-o localitate din județul Botoșani;

Pârât: Președintele României, Nicușor Dan.

Până acum, nu au fost făcute publice detalii despre motivul acțiunii sau valoarea pretențiilor, iar instanța nu a analizat susținerile reclamantei, deoarece cererea a fost anulată înainte de judecarea pe fond. Dacă reclamanta va depune cererea de reexaminare și va plăti taxele corespunzătoare, procesul poate fi repus pe rol și judecat mai departe.

Un proces câștigat de Nicușor Dan a fost cel împotriva Agenției Naționale de Integritate, în februarie 2023, pe vremea când era primar al Capitalei. Atunci, el a cerut instanței să anuleze raportul ANI prin care fusese declarat în stare de incompatibilitate și conflict de interese, după ce instituția susținea că ar fi condus timp de o lună și ALPAB, aflată în subordinea Primăriei Generale.

Procesul a fost câștigat definitiv anul trecut, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, pe 22 octombrie, recursul formulat de Agenția Națională de Integritate.