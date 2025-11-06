Toto Dumitrescu scapă de arestul la domiciliu, fiind plasat sub control judiciar. Motivarea instanței

Din cuprinsul articolului Documentele care l-au slavat pe Toto Dumitrescu

Judecătoria Sector 1 București a respins cererea de prelungire a măsurii arestului la domiciliu în cazul lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu. În schimb, instanța a dispus aplicarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore.

„Respinge propunerea de prelungire a arestării la domiciliu a inculpatului Dumitrescu-Badea Ilie, ca neîntemeiată. Dispune luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat pe o durată de 60 de zile de la data rămânerii definitive a încheierii”, se arată în minuta instanței.

Reamintim că, pe 14 septembrie, Toto Dumitrescu a fugit de la locul unui accident produs în cartierul Primăverii. Acesta conducea un SUV Mercedes, când s-a izbit de un Audi A6, condus de o tânără de 23 de ani. În urma impactului, femeia a ajuns la spital. El a fost apoi reținut și, ulterior, magistrați Judecătoriei Sectorului 1 au dispus măsura arestării preventive. Pe 24 septembrie, acesta a fost plasat în arest la doiciliu. El a declarat în fața instanței că a consumat cocaină după producerea accidentului.

Instanța a luat în considerare documentele recente primite de la Institutul Național de Medicină Legală (INML), care au schimbat situația de fapt. Totodată, instanța a stabilit obligațiile inculpatului pe durata controlului judiciar: prezentarea la organul de urmărire penală, la judecător sau la instanță ori de câte ori este chemat, informarea despre schimbarea locuinței și prezentarea la secția de poliție din zona domiciliului conform programului de supraveghere.

De asemenea, Toto Dumitrescu nu are voie să părăsească teritoriul României fără aprobarea prealabilă a instanței, iar nerespectarea obligațiilor poate atrage înlocuirea controlului judiciar cu măsura arestului la domiciliu sau arestului preventiv. Secția de poliție din circumscripția sa va supraveghea respectarea obligațiilor.