Bărbatul din București care și-a sechestrat soția si copilul de un an a fost reținut

Un bărbat în vârstă de 21 de ani a fost reținut de Poliția Capitalei după un incident grav petrecut sâmbătă, când a sechestrat o femeie și copilul ei de un an într-un apartament din București, amenințându-i cu un cuțit. Pentru a evita o tragedie, la fața locului au intervenit negociatorii Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

Potrivit autorităților, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările sunt desfășurate de Secția 25 Poliție, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Acesta este cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție, lipsire de libertate în mod ilegal și lovire sau alte violențe.

Intervenția poliției a avut loc după ce o femeie a alertat autoritățile, anunțând că o prietenă de-a sa este ținută împotriva voinței sale în apartament de fostul concubin, care o amenința cu un cuțit. În locuință se afla și copilul victimei, în vârstă de un an.

Polițiștii au încercat inițial să comunice cu femeia prin ușa apartamentului, însă situația a fost evaluată ca fiind una cu risc ridicat. În aceste condiții, au fost solicitați negociatorii din cadrul SAS. Pe parcursul discuțiilor, femeia a amenințat că se va arunca de la etaj în cazul unei intervenții în forță.

În cele din urmă, polițiștii SAS au pătruns în apartament, l-au imobilizat pe bărbat și au securizat locuința. Autoritățile au precizat că femeia și copilul se află în afara oricărui pericol și nu au suferit vătămări.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că pe numele bărbatului fusese emis anterior un ordin de protecție. Acesta nu era însă monitorizat electronic, fapt care a permis apropierea de victimă. Situația a fost catalogată drept gravă, intervenția autorităților necesitând măsuri speciale pentru prevenirea unui deznodământ tragic.