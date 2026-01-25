Social

Bărbatul din București care și-a sechestrat soția si copilul de un an a fost reținut

Comentează știrea
Bărbatul din București care și-a sechestrat soția si copilul de un an a fost reținutDescinderi. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de 21 de ani a fost reținut de Poliția Capitalei după un incident grav petrecut sâmbătă, când a sechestrat o femeie și copilul ei de un an într-un apartament din București, amenințându-i cu un cuțit. Pentru a evita o tragedie, la fața locului au intervenit negociatorii Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

Bărbatul care și-a sechestrat soția si copilul de un an a fost arestat

Potrivit autorităților, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările sunt desfășurate de Secția 25 Poliție, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Acesta este cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție, lipsire de libertate în mod ilegal și lovire sau alte violențe.

Intervenția poliției a avut loc după ce o femeie a alertat autoritățile, anunțând că o prietenă de-a sa este ținută împotriva voinței sale în apartament de fostul concubin, care o amenința cu un cuțit. În locuință se afla și copilul victimei, în vârstă de un an.

Violență

Violență. Sursa foto: Nino Carè/ Pixabay

Negocieri pentru evitarea unei intervenții în forță

Polițiștii au încercat inițial să comunice cu femeia prin ușa apartamentului, însă situația a fost evaluată ca fiind una cu risc ridicat. În aceste condiții, au fost solicitați negociatorii din cadrul SAS. Pe parcursul discuțiilor, femeia a amenințat că se va arunca de la etaj în cazul unei intervenții în forță.

Românii, nemulțumiți de politica externă a lui Nicușor Dan. 44% susțin aderarea la Consiliul pentru Pace. Sondaj
Românii, nemulțumiți de politica externă a lui Nicușor Dan. 44% susțin aderarea la Consiliul pentru Pace. Sondaj
Cum s-a format petrolul, resursa vitală care a schimbat lumea într-un mod fără precedent și a declanșat războaie
Cum s-a format petrolul, resursa vitală care a schimbat lumea într-un mod fără precedent și a declanșat războaie

În cele din urmă, polițiștii SAS au pătruns în apartament, l-au imobilizat pe bărbat și au securizat locuința. Autoritățile au precizat că femeia și copilul se află în afara oricărui pericol și nu au suferit vătămări.

Pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că pe numele bărbatului fusese emis anterior un ordin de protecție. Acesta nu era însă monitorizat electronic, fapt care a permis apropierea de victimă. Situația a fost catalogată drept gravă, intervenția autorităților necesitând măsuri speciale pentru prevenirea unui deznodământ tragic.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:37 - Lacul care sfidează anotimpurile și rămâne roz tot anul
12:26 - Românii, nemulțumiți de politica externă a lui Nicușor Dan. 44% susțin aderarea la Consiliul pentru Pace. Sondaj
12:18 - Consiliul pentru Pace al lui Trump, sub lupa dreptului internațional. Analiza fostului ambasador Petru Dumitriu
12:11 - Petrolierul Grinch, suspectat că face parte din flota fantomă rusă, confiscat lângă Marsilia pentru anchetă
12:03 - Tragerea Loto, 25 ianuarie. Report de peste 3,51 milioane de euro la 6 din 49. Numerele câștigătoare
11:51 - Cum s-a format petrolul, resursa vitală care a schimbat lumea într-un mod fără precedent și a declanșat războaie

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale