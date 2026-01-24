Mascații SAS, descinderi în București la un bărbat care și-a sechestrat soția si copilul de un an

Mascații SAS din Capitală au intervenit după ce un bărbat și-a sechestrat concubina și copilul de un an. Femeia ar fi amenințat că își va face rău dacă autoritățile intră în locuință, însă forțele de ordine au acționat pentru a asigura siguranța celor implicați,a transmis Poliția Română.

Un incident grav de violență domestică a avut loc pe 24 ianuarie 2025, în București, după ce o femeie a sesizat autoritățile că prietena sa este ținută cu forța în locuință și amenințată cu un cuțit de fostul concubin. Polițiștii au intervenit de urgență și au ajuns la fața locului pentru a evalua situația.

Ajunși la locuință, polițiștii au încercat să discute cu victima, care a comunicat cu aceștia prin ușă. Femeia a declarat inițial că este în siguranță și că nu dorește intervenția Poliției, deși situația era extrem de tensionată.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție, însă acesta nu era monitorizat electronic, ceea ce i-a permis apropierea de victimă. Situația a fost considerată gravă, iar intervenția a necesitat măsuri speciale.

La adresă au fost chemați negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS). În locuință se afla și copilul femeii, în vârstă de un an, ceea ce a ridicat nivelul de risc al intervenției.

Pe parcursul negocierilor, femeia a comunicat la intervale scurte cu negociatorii SAS, amenințând că se va arunca de la etaj dacă Poliția ar interveni în forță. După evaluarea situației, polițiștii SAS au pătruns în imobil, l-au imobilizat pe bărbat și au securizat locuința.

Autoritățile au precizat că femeia și copilul se aflau în afara oricărui pericol și au fost preluați în siguranță după finalizarea intervenției.