Agresiune în miez de noapte la Constanța. Un bărbat și-a înjunghiat soția

Un nou episod de violență domestică a avut loc în municipiul Constanța, unde un bărbat a ajuns în arest preventiv după ce și-ar fi înjunghiat soția, rănind-o grav în zona toracică. Incidentul a avut loc în locuința celor doi, iar victima a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit datelor comunicate de reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, faptele s-au petrecut în noaptea de 3 ianuarie 2026, în jurul orei 01:30.

Ancheta a stabilit că, pe fondul unui conflict izbucnit în interiorul locuinței, bărbatul ar fi recurs la violență fizică extremă, folosind un obiect ascuțit cu care și-a lovit soția. Loviturile au fost aplicate atât în zona anterioară, cât și în cea posterioară a toracelui, provocând leziuni traumatice semnificative.

Femeia a fost preluată de un echipaj medical și transportată la un spital din Constanța, unde a primit îngrijiri de specialitate. În urma evaluării medico-legale, s-a stabilit că rănile suferite necesită între opt și nouă zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, fără a fi pusă în pericol viața victimei.

Cu toate acestea, gravitatea faptelor a determinat autoritățile să adopte măsuri ferme față de presupusul agresor.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de violență în familie, iar bărbatul a fost reținut și ulterior prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Judecătoria Constanța a admis solicitarea formulată de procurori și a dispus privarea de libertate a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cazul se înscrie într-o serie de fapte similare investigate de autorități, violența în familie rămânând un fenomen îngrijorător la nivel național. Ancheta este în desfășurare, iar organele judiciare continuă administrarea probelor pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs agresiunea, precum și eventualele antecedente ale bărbatului sau alte elemente relevante pentru soluționarea cauzei.