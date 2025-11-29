Bărbat din Dolj, arestat după ce fiica sa vitregă a reclamat abuzuri repetate

Un bărbat de 43 de ani din judeţul Dolj a fost arestat preventiv, după ce fiica sa vitregă, o adolescentă de 15 ani, a reclamat la Poliţie că ar fi fost violată în repetate rânduri, potrivit IPJ Dolj.

Polițiștii din Dolj au fost sesizați pe 24 noiembrie, în jurul orei 16.45, de o minoră de 15 ani din comuna Desa, care a reclamat că tatăl său vitreg ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta, în repetate rânduri.

”Poliţiştii au fost sesizaţi de o minoră, de 15 ani, din comuna Desa, cu privire la faptul că tatăl vitreg, de 45 de ani, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu aceasta, în mai multe rânduri. Din cercetările efectuate de poliţişti, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, s-a stabilit că bărbatul, profitând de starea de vulnerabilitate a fiicei vitrege, ar fi întreţinut cu aceasta raporturi sexuale” au declarat IPJ Dolj.

Cercetările au fost demarate sub supravegherea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, iar anchetatorii au stabilit că bărbatul ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a fiicei vitrege pentru a întreține raporturi sexuale cu adolescenta.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că mama fetei locuiește împreună cu familia și nu a părăsit ţara. Adolescenta a mers la Poliţie cerând sprijin şi relatând abuzurile pe care le-a suferit din cauza tatălui vitreg. În urma primelor verificări, polițtii au descoperit că abuzurile au avut loc pe o perioadă mai lungă, înainte ca fata să împlinească 14 ani.

Bărbatul a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, iar vineri, 28 noiembrie, a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi cu propunere de arestare preventivă.A fost emis pe numele bărbatului un mandat de 30 de zile.

Un pastor penticostal de 72 de ani este cercetat sub control judiciar, după ce ar fi agresat sexual o minoră de 15 ani la locuința sa din București. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, bărbatul ar fi profitat de vulnerabilitatea fetei și de încrederea acesteia, pe care o percepea „ca pe o figură paternă”.

În comunicatul transmis, procurorii au precizat că în perioada vara 2021 – toamna 2022, inculpatul, aflat atunci la vârsta de 68 de ani, ar fi recurs prin constrângere morală la acte de natură sexuală asupra minorei. Reprezentanții Parchetului au mai arătat că bărbatul ar fi invocat practici cu presupus scop spiritual și ar fi exploatat relația de încredere dintre el și adolescentă.

Recent, un medic stomatolog din Argeș a fost reținut, fiind acuzat că ar fi agresat sexual o tânără de 24 de ani pe care a pretins că intenționa să o angajeze. IPJ Argeș a precizat că bărbatul este cercetat și într-un alt dosar pentru infracțiunile de amenințare și distrugere.