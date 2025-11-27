Pastor penticostal, lăsat în libertate după ce a agresat o fată de 15 ani sub pretext spiritual

Un pastor penticostal în vârstă de 72 de ani este cercetat în libertate, sub control judiciar, după ce ar fi agresat sexual o minoră de 15 ani la locuința sa din București. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, bărbatul ar fi profitat de vulnerabilitatea fetei și de încrederea acesteia, care îl percepea „ca pe o figură paternă”.

Procurorii arată că, pe parcursul acestui interval, inculpatul, care avea 68 de ani la începutul faptelor, ar fi recurs la acte de natură sexuală asupra minorei, la locuința sa din Sectorul 5 al Capitalei.

„În perioada vara 2021 - toamna 2022, inculpatul, în vârstă de 68 de ani la începutul intervalului, în calitate de pastor penticostal, prin constrângere morală, a recurs la acte de natură sexuală asupra persoanei vătămate (o minoră în vârstă de 15 ani), fără a se putea stabili numărul actelor materiale, la locuinţa acestuia situată în Bucureşti, sector 5”, se arată în comunicatul Parchetului.

Reprezentanții Parchetului au mai transmis că bărbatul a exploatat starea de vulnerabilitate a fetei și relația de încredere: „Adolescenta îl percepea ca pe o figură paternă, ceea ce a lipsit-o de posibilitatea de a-şi exprima voinţa”.

Potrivit procurorilor, pastorul ar fi invocat practici cu presupus scop spiritual: „În acest context, inculpatul a acţionat sub pretextul unor practici prezentate ca având scop spiritual, invocate în cadrul unor şedinţe de mărturisire desfăşurate fără prezenţa altor persoane”.

Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, fiind acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor.

Miercuri, el a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 5 cu propunere de arestare preventivă, însă judecătorul a respins cererea și a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.