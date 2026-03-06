Balendra Shah, rapperul devenit politician, conduce în primele rezultate ale alegerilor generale din Nepal

Primele rezultate ale numărării voturilor în alegerile generale din Nepal indică un avans semnificativ pentru partidul condus de Balendra Shah, rapper devenit politician și candidat la funcția de prim-ministru, potrivti Reuters.

Potrivit datelor preliminare publicate de autoritățile electorale, formațiunea sa, Rastriya Swatantra Party, conduce în mai multe circumscripții, depășindu-i pe principalii competitori politici, inclusiv pe fostul prim-ministru K. P. Sharma Oli.

Scrutinul are loc într-un context politic tensionat, la mai puțin de un an după protestele conduse în mare parte de tineri, care au dus la demisia fostului premier. Primele rezultate sugerează o mobilizare semnificativă a electoratului în favoarea unei noi generații de lideri politici.

Conform datelor preliminare ale comisiei electorale, partidul centrist Rastriya Swatantra Party, fondat în urmă cu trei ani și condus de Balendra Shah, conducea în 37 de circumscripții în primele etape ale numărării voturilor.

În același timp, partidul fostului prim-ministru, Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist – UML), condus de K. P. Sharma Oli, avea un avans în doar trei locuri.

De asemenea, Nepali Congress, cea mai veche formațiune politică din țară și condusă de Gagan Thapa, era în frunte în cinci circumscripții.

Autoritățile au transmis că rezultatele finale ar putea deveni clare până vineri seara sau cel târziu sâmbătă, pe măsură ce numărarea voturilor continuă.

Parlamentul nepalez are 275 de locuri în camera inferioară. Dintre acestea, 165 sunt alese prin vot direct, iar celelalte 110 sunt atribuite printr-un sistem de reprezentare proporțională.

Balendra Shah, în vârstă de 35 de ani, fost primar al capitalei Kathmandu, a atras mulțimi numeroase în timpul campaniei electorale.

Popularitatea sa a crescut în special în rândul tinerilor alegători, atât în mediul online, cât și la mitingurile organizate în mai multe regiuni ale țării.

În timpul campaniei, Shah a candidat inclusiv împotriva fostului premier K. P. Sharma Oli în circumscripția Jhapa 5, situată în apropierea graniței cu India.

Potrivit relatărilor din presă, campania sa a beneficiat de sprijinul unui electorat care „cere schimbare”, mai ales în rândul tinerilor activi pe rețelele sociale și în mediul urban.

Alegerile au loc într-un moment delicat pentru Nepal, stat situat între China și India și cu o populație de aproximativ 30 de milioane de locuitori.

Țara s-a confruntat în ultimele decenii cu instabilitate politică frecventă, ceea ce a afectat economia, dominată în mare parte de sectorul agricol, și a contribuit la creșterea șomajului.

Aceste probleme structurale au fost agravate de acuzațiile frecvente de corupție din mediul politic. Nemulțumirile au culminat în septembrie anul trecut, când proteste de amploare au izbucnit în urma interzicerii unei platforme de social media.

Manifestațiile au scos mii de oameni în stradă și au dus la confruntări cu forțele de ordine, soldate cu victime. În urma acestor evenimente, fostul prim-ministru K. P. Sharma Oli a fost nevoit să își dea demisia.

Rezultatele actuale ale alegerilor sunt urmărite cu atenție atât în Nepal, cât și la nivel regional, în condițiile în care schimbările politice din această țară pot avea impact asupra echilibrului diplomatic dintre cele două mari puteri vecine, China și India.