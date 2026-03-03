Nepalul încearcă să depășească decenii de instabilitate printr-un vot considerat crucial

Nepalul votează joi într-un scrutin general considerat esențial pentru direcția politică a statului himalayan, la câteva luni după protestele istorice care au dus la demisia guvernului condus de K.P. Sharma Oli.

Într-un context marcat de instabilitate politică cronică, alegătorii sunt chemați la urne pentru a decide între partidele tradiționale și o nouă forță politică reprezentată de Balendra Shah, candidat la funcția de prim-ministru din partea Rastriya Swatantra Party (RSP).

Stat fără ieșire la mare, situat între China și India, Nepalul a traversat decenii de volatilitate politică. Din 1990 până în prezent, 32 de guverne au preluat conducerea țării, niciunul nereușind să își ducă mandatul de cinci ani la capăt.

Până în 1951, Nepalul a fost condus de monarhi din diferite dinastii. În acel an a fost instituită democrația parlamentară. Un deceniu mai târziu, regele Mahendra a suspendat constituția și a interzis partidele politice.

Succesorul său, regele Birendra, a menținut controlul deplin până în 1990, când monarhia absolută a fost redusă la una constituțională.

În alegerile din 1991 și 1999, Congresul Nepalez – cel mai vechi partid politic din țară – a obținut majoritatea necesară pentru a forma guvernul, însă nici aceste administrații nu și-au finalizat mandatul, din cauza disputelor interne și interpartinice.

În 2001, Nepalul a fost zguduit de un masacru la palat, în urma căruia regele Birendra și alți opt membri ai familiei regale au fost uciși de prințul moștenitor Dipendra, potrivit unei anchete oficiale. Dipendra s-a împușcat ulterior.

În 2005, pe fondul nemulțumirii față de instabilitatea politică și al intensificării insurgenței maoiste, regele Gyanendra a preluat puterea.

Un an mai târziu, acesta a fost înlăturat în urma protestelor de stradă. În 2006, un guvern de uniune națională condus de Congresul Nepalez a preluat conducerea pentru doi ani.

În 2008, o adunare specială dominată de foști rebeli maoiști, integrați în politica oficială printr-un acord de pace, a votat abolirea monarhiei vechi de 239 de ani, transformând Nepalul în republică.

Cu toate acestea, schimbarea regimului nu a adus stabilitatea așteptată.

De atunci, au avut loc 15 schimbări de guvern, puterea alternând între foștii rebeli maoiști, Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist) și Congresul Nepalez.

Constituția adoptată în 2015, elaborată în urma a peste șapte ani de dezbateri în două adunări constituante, nu a reușit să asigure guverne durabile.

În septembrie anul trecut, o mișcare online anticorupție s-a transformat în proteste de stradă conduse de tineri, forțând demisia guvernului condus de Oli. Manifestațiile au fost alimentate de nemulțumiri legate de corupție și lipsa locurilor de muncă.

După demisie, fostul judecător-șef Sushila Karki a preluat conducerea interimară, având misiunea de a organiza alegerile generale din această săptămână.

Pe acest fundal, Balendra Shah a câștigat vizibilitate națională. În campanie, el a declarat pentru Reuters: „Campania este ușoară. A fost mai dificil când am candidat pentru funcția de primar pentru că eram singur și făceam totul pe cont propriu. Acum, am un partid și o echipă care mă susține pe tot parcursul.”

La rândul său, Oli a afirmat:

„În alegerile anterioare, nu am avut întotdeauna timp să mă întâlnesc personal cu rezidenții locali. De data aceasta, am structurat campania într-un mod care îmi permite să rămân aici și să interacționez direct cu oamenii.”

Votul de joi are loc într-un climat în care o parte a electoratului își exprimă dezamăgirea față de partidele consacrate, în timp ce alți alegători rămân loiali formațiunilor tradiționale. Rezultatul scrutinului ar putea redefini echilibrul politic într-o țară marcată de schimbări frecvente de guvern și de încercări repetate de consolidare instituțională.