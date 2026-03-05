Nepalul organizează alegeri generale, după protestele Gen Z care au dus la demisia premierului

Nepalul organizează alegeri generale pentru desemnarea unui nou parlament, la aproape șase luni după protestele de amploare conduse de tineri, care au dus la moartea a 77 de persoane și la demisia fostului prim-ministru K.P. Sharma Oli, potrivit Reuters.

Scrutinul are loc într-un context politic tensionat, după o perioadă marcată de instabilitate și nemulțumiri sociale.

Aproximativ 19 milioane de alegători sunt așteptați să își exprime votul pentru alegerea celor 275 de membri ai parlamentului, într-un sistem electoral mixt.

Procesul de vot a început la ora 7:00 dimineața, ora locală, și urmează să se încheie la ora 17:00, iar numărarea voturilor va începe la scurt timp după închiderea urnelor.

Potrivit Comisiei Electorale din Nepal, primele tendințe ar putea apărea vineri, însă rezultatele finale ar putea fi cunoscute abia după aproximativ o săptămână, deoarece numărarea voturilor pentru reprezentarea proporțională necesită mai mult timp.

Statul himalayan, situat între China și India și cu o populație de aproximativ 30 de milioane de locuitori, s-a confruntat în ultimele decenii cu o instabilitate politică persistentă.

Această situație a afectat economia, predominant agrară, și a contribuit la creșterea șomajului.

Criza politică s-a accentuat în septembrie anul trecut, când o interdicție impusă asupra rețelelor sociale a declanșat proteste de stradă masive.

Mii de oameni au ieșit în stradă, iar confruntările cu forțele de ordine s-au soldat cu zeci de victime. Evenimentele au dus în final la demisia prim-ministrului de atunci, K.P. Sharma Oli.

De atunci, conducerea interimară a fost preluată de Sushila Karki. Într-un mesaj public adresat alegătorilor înaintea scrutinului, aceasta a declarat:

„Votul nu înseamnă doar să trimiți pe cineva spre victorie. Este o decizie pe care o iei despre viitorul tău și al copiilor tăi.”

Secțiile de vot au fost organizate în școli, temple și curți istorice transformate temporar în centre electorale. În capitala Kathmandu, alegătorii s-au prezentat încă de dimineață pentru a vota, unii dintre ei înfruntând temperaturile scăzute ale dimineții.

Autoritățile au mobilizat peste 300.000 de membri ai forțelor de securitate, inclusiv militari, pentru a asigura desfășurarea pașnică a votului în cele peste 23.000 de secții deschise la nivel național.

În total, peste 3.400 de candidați din 65 de partide politice participă la scrutin.

Printre principalii competitori se află fostul premier K.P. Sharma Oli, liderul Partidului Comunist din Nepal (Unified Marxist-Leninist), precum și Partidul Congresului Nepalez, cea mai veche formațiune politică din țară, condusă de Gagan Thapa.

De asemenea, în competiție se află și Partidul Comunist Nepalez (NCP), format din foști insurgenți maoști care au intrat ulterior în politica mainstream.

Aceste partide au dominat scena politică a Nepalului în ultimele trei decenii, perioadă în care țara a avut 32 de schimbări de guvern în doar 35 de ani.

În actualul scrutin, atenția publică se îndreaptă însă și către o formațiune mai nouă, Partidul Rastriya Swatantra (RSP), înființat în urmă cu trei ani. Candidatul acestuia pentru funcția de prim-ministru este Balendra Shah, fost primar al capitalei Kathmandu și fost rapper.

În vârstă de 35 de ani, acesta a atras susținerea unui număr mare de tineri alegători, atât în mediul online, cât și la mitingurile electorale.

În timpul campaniei electorale, principalele teme au fost crearea de locuri de muncă, combaterea corupției și îmbunătățirea guvernării – revendicări formulate și în timpul protestelor din septembrie.

Pentru mulți alegători, situația economică rămâne principala preocupare. Menuka Chauhan, în vârstă de 70 de ani, care a stat peste 40 de minute la coadă pentru a vota în districtul Jhapa, a declarat:

„Nu pot dormi noaptea. Îmi fac griji tot timpul. Fiul meu îmi spune că acolo cad bombe. Mi-aș dori să existe oportunități de muncă aici.”

Analistul politic Puranjan Acharya a subliniat importanța scrutinului pentru generația tânără.

„Alegerile sunt esențiale pentru a răspunde aspirațiilor tinerilor exprimate în timpul protestelor Gen Z”, a spus acesta.

El a avertizat că, „dacă noii lideri aleși sunt considerați incapabili să facă acest lucru, există riscul unor noi tensiuni”.

Rezultatul votului ar putea redefini echilibrul politic din Nepal, într-un moment în care o parte importantă a societății cere reforme și o schimbare de direcție în guvernarea țării.