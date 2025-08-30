Social Băile de gheață, populare pentru recuperare. Ce spun cercetătorii







Băile de gheață, cunoscute și sub denumirea de „imersiuni în apă rece”, au câștigat popularitate în rândul pasionaților de fitness și al celor care fac exerciții fizice ocazionale din întreaga lume. Acestea presupun scufundarea corpului în apă rece pentru o perioadă determinată de timp; temperatura apei variază, de obicei, între 10-15°C.

Băile de gheață sunt adesea folosite pentru a reduce durerile musculare și pentru a îmbunătăți recuperarea după exerciții, existând dovezi care arată că o baie de gheață imediat după o sesiune de exerciții intense poate reduce durerile musculare în următoarele ore și zile.

De asemenea, acestea ajută la recuperarea în domenii precum forța musculară, puterea și flexibilitatea prin reducerea inflamației post-exercițiu, a umflăturilor musculare și a leziunilor musculare, îmbunătățind în același timp eliminarea metaboliților precum lactatul.

Cu toate acestea, băile de gheață nu ar trebui să fie utilizate tot timpul, chiar dacă este vorba despre un atlet. Utilizarea excesivă poate diminua creșterea forței, rezistenței, puterii și creșterii musculare legate de antrenament. Capacitatea aerobică nu este afectată de băile de gheață, astfel încât este acceptabil să se utilizeze cât de des se dorește după sesiunile de antrenament aerobic.

Acest tip de baie a câștigat teren și în comunitățile de fitness și wellness în general, sugerând că pot îmbunătăți sănătatea mentală, funcția imunitară și bunăstarea generală. Cu toate acestea, cercetările privind băile de gheață și efectele acestora asupra sănătății generale sunt rare.

O revizuire sistematică a 11 studii a constatat că scufundarea regulată în apă rece ar putea duce la mici reduceri ale stresului, ale calității somnului, ale calității vieții autoevaluate și la reducerea frecvenței bolilor.

Există unele riscuri posibile asociate cu băile de gheață, cum ar fi șocul de frig, care poate duce la gâfâială, hiperventilație, hipertensiune arterială și aritmie cardiacă dacă nu este tratat rapid. În plus, rămânerea într-o baie de gheață prea mult timp poate crește riscul de hipotermie, când temperatura corpului scade periculos de mult.

Pentru a evita aceste riscuri, este important să urmați aceste sfaturi: nu vă răciți prea mult, intrați încet, monitorizați-vă senzațiile și utilizați băile de gheață în mod strategic, mai degrabă decât ca o rutină zilnică, potrivit medicalxpress.com.