Provocarea anului pe rețelele sociale. Doi tineri pornesc pe jos din Chișinău spre București







Alex X, influencer moldovean și iubitul Sofiei Scarlat, a pornit pe jos din Chișinău spre București. Provocarea a început pe 17 august și presupune parcurgerea a 500 km în două săptămâni, alături de partenera sa. O aventură reală, pas cu pas, fără scurtături.

De la un pariu cu urmăritorii la o călătorie pe jos spre București

Totul a pornit din online, acolo unde Alex X a strâns rapid mii de urmăritori. El a promis publicului că, odată ce depășește 100.000 de fani pe Instagram și TikTok, va merge pe jos până la București.

„Nu credeam că o să spun asta atât de repede, dar gata. Mâine plec pe jos din Chișinău spre București, împreună cu Sofia. Planul nostru este să ajungem în 14 zile. Va fi un drum lung, plin de amintiri și emoții pozitive”, a transmis Alex într-un reel postat pe Instagram. Tânărul le-a promis fanilor că aceștia îl pot monitoriza în timp real printr-o aplicație mobilă.

Pentru provocarea celor 500 km, influencerul s-a pregătit din timp. A mers la sala de fitness și a consultat un medic specialist despre suplimentele necesare. „Urmează un drum de peste 10 zile și nu avem voie să folosim transportul. Împreună vom petrece prima noapte într-un cort. Apoi vom avea o rulotă care ne așteaptă în anumite locații”, a explicat influencerul în primul vlog de pe YouTube.

Până acum, Alex și Sofia au parcurs 250 km, jumătate din traseu. Drumul rămâne în continuare o provocare fizică, dar și o experiență memorabilă. La opriri, fanii din Republica Moldova și România îi așteaptă la punctele de oprire pentru a-i felicita și încuraja. Cuplul documentează fiecare pas al călătoriei, postând zilnic conținut pe Instagram, TikTok și YouTube. Fanii pot urmări în timp real provocarea și momentele inedite prin care trec cei doi. Alex X și Sofia Scarlat devin, astfel, o echipă foarte admirată. Sofia, fiica artistei Cristina Scarlat, se afirmă treptat în lumea muzicii, dar și ca parteneră de drum a vloggerului. Aventura Chișinău–București devine astfel și o poveste de cuplu, urmărită de mii de oameni pe ambele maluri ale Prutului.