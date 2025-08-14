Social Alertă alimentară. Brânzeturi retrase de pe piață după două decese







Franța a anunțat retragerea mai multor sortimente de brânzeturi moi, inclusiv camembert și brie, după ce două persoane au murit și mai multe au fost spitalizate din cauza unei infecții cu listerioză. Autoritățile franceze subliniază că măsura are caracter preventiv, vizând protecția sănătății publice, iar compania implicată a închis linia de producție suspectă.

Autoritățile sanitare din Franța au identificat legătura posibilă între consumul anumitor brânzeturi și cazurile de listerioză. Ministerul Sănătății a transmis că firma Chavegrand, producător familial care furnizează produse pentru lanțuri precum Leclerc, Carrefour și Auchan, retrage zeci de loturi de brânzeturi cu coajă moale.

Guillaume Albert, purtător de cuvânt al companiei, a declarat pentru Reuters: „Am fost șocați să aflăm despre aceste două drame și lucrăm intens pentru a ne asigura că liniile noastre de producție sunt sigure.” Măsura survine după identificarea primelor cazuri încă din luna iunie și are scopul de a preveni noi contaminări.

Conform ministerului, brânzeturile implicate au fost vândute sub mai multe denumiri comerciale, iar consumatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție numerele de lot și termenul de valabilitate.

Listerioza provoacă simptome asemănătoare gripei, greață, diaree și, în cazuri severe, infecții ale sângelui și ale creierului, Persoanele infectate aveau între 34 și 95 de ani, iar una dintre victime suferea și de afecțiuni medicale preexistente.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili sursa exactă a contaminării, subliniind că măsurile luate au caracter preventiv și sunt menite să protejeze sănătatea publică, potrivit monancolife.com

Autoritățile franceze au anunțat că 21 de persoane au contractat listerioză, o infecție alimentară, iar două dintre acestea și-au pierdut viața, transmite Ministerul Agriculturii.

Autoritățile au avertizat femeile însărcinate, persoanele vârstnice și cele cu sistem imunitar slăbit să fie atente la simptome precum febră, dureri de cap și dureri musculare. Ministerul a subliniat că listerioza poate evolua sever și că perioada de incubație a bacteriei poate ajunge până la opt săptămâni.