Autoritățile sanitare din Statele Unite au identificat salata iceberg mărunțită servită în restaurantele Taco Bell din cinci state americane drept sursa confirmată a unui focar de infecții cu parazitul Cyclospora, potrivit unei anchete comune desfășurate de CDC și FDA, preluate de Associated Press.

Ancheta vizează restaurante Taco Bell din Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio și Virginia de Vest, însă CDC precizează că la nivel național au fost raportate cazuri de ciclosporiază în peste 30 de state.

Nu toate aceste îmbolnăviri sunt însă legate de lanțul de restaurante, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili dacă există și alte surse de contaminare.

Potrivit actualizării publicate de FDA, în focarul asociat Taco Bell au fost confirmate 1.644 de cazuri de infecție cu Cyclospora cayetanensis.

De asemenea, 94 de persoane au fost spitalizate, însă până în prezent nu au fost raportate decese. Primele îmbolnăviri au fost înregistrate începând cu 13 mai, iar cele mai recente date analizate sunt din 13 iulie.

Anchetatorii au analizat inclusiv obiceiurile alimentare ale persoanelor infectate. În Michigan, 90% dintre cei intervievați care au declarat că au mâncat la Taco Bell consumaseră produse ce conțineau salată iceberg mărunțită, indiciu care a orientat investigația către acest ingredient.

Investigația de trasabilitate realizată de FDA a identificat un singur furnizor de salată iceberg provenită din Mexic, folosit în restaurantele Taco Bell unde au fost raportate îmbolnăvirile.

Ca măsură de precauție, Taco Bell a anunțat că a încetat utilizarea salatei provenite de la furnizorul vizat și a înlocuit produsul în restaurantele afectate. FDA a început, în paralel, prelevarea de probe și a intensificat controalele asupra produselor similare la frontieră.

Autoritățile subliniază că avertismentul se referă exclusiv la salata iceberg mărunțită servită în restaurantele Taco Bell din cele cinci state investigate.

Nu toate restaurantele Taco Bell din aceste state au primit loturile implicate, iar salata iceberg comercializată în magazine sau servită în alte restaurante nu este inclusă în această avertizare.

Cyclospora cayetanensis este un parazit intestinal care provoacă boala numită ciclosporiază. Cel mai frecvent simptom este diareea persistentă, însă pacienții pot prezenta și crampe abdominale, balonare, greață, pierderea poftei de mâncare, oboseală și scădere în greutate.

CDC și FDA avertizează că simptomele pot dispărea temporar și pot reapărea dacă infecția nu este tratată corespunzător. Persoanele cu sistem imunitar slăbit pot dezvolta forme mai severe ale bolii.

Deși focarul confirmat legat de Taco Bell privește doar cinci state, autoritățile americane investighează și alte focare de ciclosporiază raportate în întreaga țară.

CDC precizează că numărul mare de cazuri înregistrate în peste 30 de state nu înseamnă că toate provin din aceeași sursă, iar anchetele epidemiologice sunt încă în desfășurare.

Până la finalizarea investigațiilor, FDA recomandă consumatorilor din statele vizate să evite produsele Taco Bell care conțin salată iceberg mărunțită provenită din Mexic și să solicite asistență medicală dacă dezvoltă simptome specifice după consum.