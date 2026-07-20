Cartofii noi sunt printre cele mai apreciate legume ale sezonului cald, iar una dintre cele mai simple și gustoase modalități de a-i pregăti este sub forma unei salate cremoase, cu maioneză, usturoi și pătrunjel proaspăt. Se prepară rapid, are un gust incredibil de bun și poate fi servită atât ca fel principal, cât și ca garnitură pentru fripturi, pește sau preparate la grătar.

Ingrediente

1 kg cartofi noi

100 g maioneză

3-4 căței de usturoi

1 legătură de pătrunjel proaspăt

1 lingură de muștar (opțional)

sare, după gust

piper proaspăt măcinat, după gust

1 linguriță zeamă de lămâie (opțional)

Spală foarte bine cartofii noi, fără să îi cureți de coajă. Pune-i într-o oală cu apă rece și puțină sare, apoi fierbe-i timp de 20-25 de minute sau până când intră ușor furculița în ei. După ce s-au fiert, scurge apa și lasă-i să se răcească suficient cât să poată fi manevrați.

Dacă preferi, poți păstra coaja, deoarece este foarte subțire și oferă un plus de gust. În caz contrar, aceasta se îndepărtează ușor după fierbere. Taie cartofii în jumătăți sau în bucăți potrivite, în funcție de dimensiunea lor.

Într-un bol separat, amestecă maioneza cu usturoiul zdrobit, pătrunjelul tocat mărunt și, dacă dorești un gust mai intens, adaugă muștarul și zeama de lămâie. Potrivește sosul cu sare și piper.

Toarnă compoziția peste cartofii răciți și amestecă ușor, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită uniform de sos, fără să se sfărâme.

Lasă salata la frigider timp de 30 de minute înainte de servire. În acest interval, aromele se combină, iar preparatul devine și mai gustos.

Salata de cartofi noi cu maioneză, usturoi și pătrunjel se servește rece și poate fi decorată cu pătrunjel proaspăt tocat. Este o alegere excelentă pentru mesele în familie, picnicuri sau grătarele din weekend, fiind un preparat sățios, aromat și ușor de pregătit.