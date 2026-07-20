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Salata de cartofi noi care se prepară în câțiva pași. Cremoasă, aromată și foarte sățioasă

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Salata de cartofi noi care se prepară în câțiva pași. Cremoasă, aromată și foarte sățioasăSalată de cartofi. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Cartofii noi sunt printre cele mai apreciate legume ale sezonului cald, iar una dintre cele mai simple și gustoase modalități de a-i pregăti este sub forma unei salate cremoase, cu maioneză, usturoi și pătrunjel proaspăt. Se prepară rapid, are un gust incredibil de bun și poate fi servită atât ca fel principal, cât și ca garnitură pentru fripturi, pește sau preparate la grătar.

Cum faci salata perfectă de cartofi noi. Ingredientul care îi dă un gust aparte

Ingrediente

  • 1 kg cartofi noi
  • 100 g maioneză
  • 3-4 căței de usturoi
  • 1 legătură de pătrunjel proaspăt
  • 1 lingură de muștar (opțional)
  • sare, după gust
  • piper proaspăt măcinat, după gust
  • 1 linguriță zeamă de lămâie (opțional)

Mod de preparare

Spală foarte bine cartofii noi, fără să îi cureți de coajă. Pune-i într-o oală cu apă rece și puțină sare, apoi fierbe-i timp de 20-25 de minute sau până când intră ușor furculița în ei. După ce s-au fiert, scurge apa și lasă-i să se răcească suficient cât să poată fi manevrați.

Dacă preferi, poți păstra coaja, deoarece este foarte subțire și oferă un plus de gust. În caz contrar, aceasta se îndepărtează ușor după fierbere. Taie cartofii în jumătăți sau în bucăți potrivite, în funcție de dimensiunea lor.

Cartofi

Cartofi. Sursa foto: Freepik

Cel mai important pas

Într-un bol separat, amestecă maioneza cu usturoiul zdrobit, pătrunjelul tocat mărunt și, dacă dorești un gust mai intens, adaugă muștarul și zeama de lămâie. Potrivește sosul cu sare și piper.

Toarnă compoziția peste cartofii răciți și amestecă ușor, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită uniform de sos, fără să se sfărâme.

Salată de cartofi cu maioneză, usturoi și pătrunjel

Lasă salata la frigider timp de 30 de minute înainte de servire. În acest interval, aromele se combină, iar preparatul devine și mai gustos.

Salata de cartofi noi cu maioneză, usturoi și pătrunjel se servește rece și poate fi decorată cu pătrunjel proaspăt tocat. Este o alegere excelentă pentru mesele în familie, picnicuri sau grătarele din weekend, fiind un preparat sățios, aromat și ușor de pregătit.

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