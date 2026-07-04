Un nou dispozitiv dezvoltat de cercetători ar putea transforma modul în care oamenii verifică siguranța alimentelor și ar putea reduce riscul îmbolnăvirilor provocate de produsele contaminate. Tehnologia, denumită „nas electronic”, este concepută pentru a identifica semnele de alterare pe care simțurile umane nu le pot detecta întotdeauna, potrivit ScienceAlert. Conform planului, oamenii vor avea la îndemână și un instrument portabil pe care îl vor putea folosi în momentul în care cumpără alimente.

Bolile provocate de alimente contaminate continuă să fie o problemă majoră la nivel mondial, afectând sute de milioane de persoane anual.

În multe situații, oamenii se bazează pe miros pentru a decide dacă un produs mai poate fi inclus în alimentație, însă specialiștii atrag atenția că această metodă nu este una sigură.

Noul sistem, prezentat într-un studiu publicat în revista Science Advances, folosește senzori speciali și inteligență artificială pentru a analiza compușii eliberați de alimente. Practic, dispozitivul funcționează ca un nas artificial capabil să recunoască modificările produse atunci când mâncarea începe să se degradeze.

Cercetătorii au antrenat tehnologia cu ajutorul unor metode de învățare automată pentru a identifica mai multe tipuri de produse alimentare. În urma testelor, dispozitivul a reușit să recunoască 16 categorii diferite de alimente, cu o precizie de aproximativ 93%.

Specialiștii compară senzorii cu niște „papile gustative digitale”, fiecare dintre aceștia fiind proiectat să reacționeze la anumite substanțe. Sistemul a fost testat inclusiv pe produse precum carne crudă de pui, lapte și ouă ținute mai multe ore în afara frigiderului.

Unul dintre avantajele importante ale tehnologiei este dimensiunea redusă, ceea ce ar putea permite integrarea sa în aparate electrocasnice folosite zilnic, precum frigiderele. Astfel, utilizatorii ar putea fi avertizați atunci când anumite alimente nu mai sunt sigure.

Dispozitivul utilizează materiale pe bază de nanotuburi de carbon, care îi permit să funcționeze la temperatura camerei și să detecteze eficient schimbările chimice. În plus, metoda de producție este una relativ simplă, ceea ce ar putea facilita dezvoltarea tehnologiei pe scară largă.

Cercetătorii lucrează deja la o variantă portabilă a „nasului electronic”, care ar urma să fie conectată la o aplicație pentru telefonul mobil. În viitor, o astfel de tehnologie ar putea deveni un instrument obișnuit pentru verificarea rapidă a alimentelor înainte de consum.