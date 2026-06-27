Temperaturile ridicate ale apei din timpul verii favorizează dezvoltarea bacteriei Vibrio în mai multe zone de coastă din Europa, inclusiv în Marea Neagră, potrivit datelor prezentate de instituțiile europene citate de Euronews. Specialiștii explică modul în care se transmite bacteria, ce simptome poate provoca și în ce situații riscul de infectare este mai mare.

Valurile de căldură din sezonul estival duc la creșterea temperaturii apei mării, iar acest fenomen creează condiții favorabile pentru dezvoltarea unor bacterii care trăiesc în mediul acvatic. Printre acestea se numără Vibrio, un microorganism prezent în mod natural în zonele de coastă unde apa sărată se amestecă cu apa dulce.

Bacteria se dezvoltă în ape calde sau temperate, cu salinitate moderată, și poate provoca vibrioză persoanelor care intră în contact cu apă contaminată ori consumă fructe de mare contaminate.

Infecția poate fi provocată de mai multe specii de bacterii Vibrio. Două dintre acestea, V. cholerae O1 și V. cholerae O139, sunt responsabile pentru apariția holerei, însă cele mai multe infecții produse de acest grup de bacterii sunt mai puțin severe.

Printre acestea se numără îmbolnăvirile apărute după consumul de crustacee sau moluște crude ori insuficient preparate termic, dar și infecțiile severe ale sângelui, atunci când bacteria pătrunde în organism prin răni sau tăieturi existente la nivelul pielii.

Manifestările diferă în funcție de modul în care bacteria pătrunde în organism. În cazul contactului cu apă contaminată, Vibrio poate provoca infecții ale urechii și infecții cutanate atunci când ajunge în contact cu răni deschise. Printre simptome se numără roșeața, umflarea și durerea în zona afectată.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) avertizează că infecțiile netratate ale rănilor pot evolua către complicații grave, precum fasciita necrozantă, infecțiile sângelui, sepsisul sau chiar amputarea membrelor.

Majoritatea speciilor de Vibrio sunt inofensive, însă unele tulpini, precum Vibrio vulnificus, cunoscută și drept bacteria „devoratoare de carne”, pot provoca infecții severe și, în cazuri rare, fatale. Riscul este mai mare în cazul persoanelor care au răni deschise sau un sistem imunitar slăbit.

Persoanele cu afecțiuni hepatice cronice sau cu imunitatea compromisă sunt considerate cele mai vulnerabile în fața acestor infecții.

Deși cazurile de vibrioză rămân relativ puține în Europa, ECDC arată că mai multe state din nordul continentului, aflate în apropierea Mării Baltice, au raportat o creștere a numărului de îmbolnăviri în ultimii ani. Potrivit agenției europene, această evoluție a fost observată mai ales în perioadele cu veri foarte călduroase și temperaturi ridicate ale apei.

În anul 2018 au fost raportate 445 de cazuri, de peste trei ori mai multe decât mediana anuală de 126 de cazuri înregistrată în intervalul 2014-2017.

Pentru reducerea riscului de infectare, ECDC recomandă evitarea consumului de crustacee și moluște crude sau insuficient preparate termic, în special a stridiilor, precum și prepararea completă a fructelor de mare înainte de consum.

În același timp, persoanele care au răni deschise, tăieturi sau piercing-uri recente sunt sfătuite să evite înotul în ape sărate sau salmastre care ar putea fi contaminate.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) arată că, pe fondul intensificării fenomenelor meteorologice extreme și al valurilor de căldură din ultimele două decenii, Europa a înregistrat o creștere a infecțiilor produse de Vibrio.

Instituția estimează că nivelurile bacteriei în fructele de mare vor continua să crească la nivel mondial.

Cele mai ridicate concentrații de Vibrio sunt întâlnite în Marea Baltică, în apele de tranziție dintre Marea Baltică și Marea Nordului, în Marea Neagră, precum și în zonele de coastă unde se varsă râuri importante.

Pentru monitorizarea riscului, ECDC actualizează zilnic o hartă interactivă care oferă o prognoză pe următoarele cinci zile privind răspândirea bacteriei în apele europene.