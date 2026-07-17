În sezonul cald, vinetele nu lipsesc de pe mesele românilor. Fie că sunt servite ca aperitiv, la micul dejun sau la cină, salata de vinete rămâne unul dintre cele mai apreciate preparate ale verii. Pentru cei care vor o variantă mai ușoară, există o rețetă fără ulei, la fel de cremoasă și gustoasă.

Ingredientele necesare:

2 vinete coapte și curățate;

2 ouă fierte tari;

3 linguri mari de cremă de brânză;

1 ceapă mică, tocată foarte fin;

sare, după gust;

piper, opțional;

câteva picături de zeamă de lămâie, dacă preferi un gust ușor acrișor.

După ce vinetele s-au copt și s-au scurs bine de lichid, se toacă mărunt sau se mărunțesc cu un tocător din lemn ori din plastic.

Separat, cele două ouă fierte întregi se pasează foarte bine cu o furculiță sau se mixează împreună cu cele trei linguri de cremă de brânză, până se obține o compoziție fină și omogenă.

Crema astfel obținută se încorporează treptat în vinetele tocate, apoi se adaugă ceapa mărunțită. Se potrivește gustul cu sare, iar cine dorește poate adăuga puțin piper și câteva picături de zeamă de lămâie.

Salata se amestecă ușor și se lasă la frigider timp de 30-60 de minute înainte de servire, pentru ca aromele să se combine.

Preparatul poate fi servit pe pâine prăjită, pe felii de lipie, alături de roșii proaspete sau ardei. Varianta fără ulei are o textură cremoasă și un gust echilibrat, fiind potrivită pentru cei care își doresc o alternativă mai ușoară la rețeta tradițională.

Preparatul poate fi servit pe pâine prăjită, pe felii de lipie, alături de roșii proaspete sau ardei. O alternativă la fel de gustoasă este pasta de susan (tahini), care poate înlocui maioneza și are un gust care te trimite cu gândul la o destinație din lumea arabă. Indiferent de ingredientul ales, preparatul va fi la fel de cremos.