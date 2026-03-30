Averea iraniană ascunsă în imobiliarele de lux din Londra, sub lupa autorităților occidentale

O serie de proprietăți de lux situate pe una dintre cele mai exclusiviste artere rezidențiale din Londra, cunoscută sub numele de „Billionaires’ Row”, atrag atenția autorităților occidentale, pe fondul suspiciunilor privind fluxuri financiare asociate Iranului, potrivit The Wall Street Journal.

Investigațiile indică faptul că aceste active ar face parte dintr-o rețea mai amplă prin care fonduri legate de regimul de la Teheran ar fi fost transferate și plasate în piețe internaționale, în ciuda sancțiunilor.

Pe strada cunoscută oficial drept Bishops Avenue, unde în mod tradițional investesc membri ai familiilor regale saudite sau oameni de afaceri ruși, au apărut și investiții provenite din Iran.

Mai multe terenuri și proprietăți au fost achiziționate în 2018 de bancherul iranian Ali Ansari, printr-o entitate înregistrată în Insula Man, pentru aproximativ 90 de milioane de lire sterline.

În prezent, aceste proprietăți sunt înghețate în urma sancțiunilor impuse de autoritățile britanice și au ajuns într-o stare avansată de degradare. Loturile neîngrijite contrastează cu restul zonei, caracterizată prin grădini atent amenajate și proiecte imobiliare de lux în dezvoltare.

Situația este considerată de oficiali un exemplu al modului în care Iranul a reușit, de-a lungul anilor, să transfere capital la nivel internațional, în ciuda restricțiilor economice.

Contextul geopolitic recent, marcat de conflictul din Orientul Mijlociu, a intensificat monitorizarea rețelelor financiare suspectate că susțin regimul iranian. Potrivit oficialilor occidentali, aceste fluxuri financiare se extind în mai multe jurisdicții, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Toronto, Hong Kong și Singapore.

Londra este identificată drept un punct central în această rețea, datorită combinației dintre structuri offshore și un sistem permisiv în ceea ce privește proveniența capitalului străin. Specialiști din domeniul imobiliar și al administrării averilor susțin că orașul a devenit o destinație preferată pentru plasarea fondurilor.

Steve Goodrich, responsabil de cercetare în cadrul Transparency International UK, a declarat: „Dacă numiți o jurisdicție unde oamenii au câștigat mulți bani prin mijloace discutabile, acești bani ajung în proprietăți din Londra.”

Datele furnizate de autoritățile americane indică amploarea fenomenului. În 2024, aproximativ 9 miliarde de dolari provenind din surse iraniene considerate potențial ilicite au tranzitat conturi externe prin intermediul băncilor americane.

O mare parte din aceste fonduri ar proveni din sectorul petrolului și gazelor, fiind direcționate prin companii paravan din Asia și Orientul Mijlociu.

În paralel, analiști specializați în criptomonede au identificat transferuri de miliarde de dolari asociate Iranului în ultimii ani. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, declara în februarie că liderii iranieni „transferă bani din țară într-un ritm accelerat”.

În Marea Britanie, autoritățile estimează că peste 100 de miliarde de lire sterline sunt spălate anual prin sau în interiorul sistemului financiar, ceea ce subliniază dimensiunea fenomenului.

Portofoliul imobiliar al lui Ali Ansari include nu doar terenurile de pe Bishops Avenue, ci și o vilă achiziționată în 2014 pentru 33,7 milioane de lire sterline și două apartamente de lux în cartierul Kensington, cumpărate pentru un total de 36 de milioane de lire.

Apropierea acestor proprietăți de Ambasada Israelului și de Palatul Kensington a generat preocupări în presa britanică privind securitatea zonei.

Farzin Nadimi, analist în cadrul Washington Institute for Near East Policy, a afirmat că relația lui Ansari cu oficiali ai regimului iranian „este un secret bine cunoscut în Iran”.

Autoritățile britanice l-au sancționat pe Ansari în octombrie 2025, acuzându-l că ar fi sprijinit financiar Garda Revoluționară iraniană. Într-o declarație oficială, un ministru britanic l-a descris drept „un bancher și om de afaceri iranian corupt”.

Ansari a respins acuzațiile și, prin intermediul avocatului său, a declarat că intenționează să conteste sancțiunile, negând orice legătură financiară cu Garda Revoluționară.

Investigațiile indică și alte cazuri similare. Hotelul Gainsborough din Londra a fost achiziționat în 2018 de o entitate controlată de Salim Ahmed Said, cetățean irakiano-britanic. Potrivit sancțiunilor impuse de SUA, acesta ar fi operat o rețea de companii implicate în evitarea restricțiilor privind exporturile de petrol iranian.

Documentele arată că proprietatea este deținută de Robinbest Limited, o entitate sancționată, iar Said ar fi utilizat mai multe identități și pașapoarte.

În același timp, autoritățile au identificat utilizarea unor structuri corporative din Marea Britanie și alte țări pentru a direcționa fonduri iraniene către active din Europa, inclusiv hoteluri de lux din Germania și Spania.

În urma sancțiunilor recente, unele proiecte imobiliare asociate lui Ansari au fost suspendate, iar colaboratori locali, inclusiv dezvoltatori, nu și-au recuperat sumele datorate.

Proprietățile de pe Bishops Avenue rămân neutilizate, cu porți închise și avertismente de securitate vizibile, în timp ce restul zonei continuă să se dezvolte.

Cazul evidențiază provocările cu care se confruntă autoritățile în monitorizarea și blocarea fluxurilor financiare transfrontaliere, în special atunci când acestea sunt disimulate prin structuri juridice complexe.