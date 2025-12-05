„Autostrăzi energetice” pentru facturi mai mici. Planurile Comisiei Europene

Comisia Europeană intenționează să accelereze construcția rețelelor electrice transfrontaliere, avertizând că anii de investiții insuficiente și planificarea fragmentată au condus lacreșterea facturilor la energie, transmite Bloomberg.

Potrivit unui proiect de document consultat de Bloomberg, Executivul comunitar va propune săptămâna viitoare o accelerare a proiectului denumit „Autostrăzi energetice”, menit să îmbunătățească eficiența rețelelor și să reducă atât prețurile energiei, cât și dependența regiunii de combustibilii fosili importați.

Documentul arată că dependența energetică a Uniunii Europene explică parțial de ce prețurile la energie electrică sunt de două ori mai mari decât în SUA și China. Unul dintre motivele principale este incapacitatea rețelelor de a se extinde pentru a susține tranziția către energia regenerabilă. Astfel, energia produsă de turbinele eoliene și panourile fotovoltaice este adesea irosită, deoarece nu poate fi transportată în zonele cu cerere mai mare, forțând statele membre să apeleze în continuare la centrale pe combustibili fosili.

Repararea sistemului prin investiții suplimentare în rețele, inclusiv opt proiecte transfrontaliere de energie electrică, ar putea reduce costurile cu 40 de miliarde de euro anual și ar putea stimula economia europeană cu 18 miliarde de euro până în 2030, potrivit documentului care urmează să fie adoptat miercuri de Comisie.

Executivul comunitar speră că aceste măsuri vor atrage mai multe investiții în centre de date și inteligență artificială, domenii care ar putea stimula atât creșterea economică, cât și cererea de energie electrică în Europa.

Comisia avertizează că, în lipsa unor acțiuni, 45% din capacitatea de transport transfrontalier necesară Europei până în 2030 nu va fi construită. Aceasta ar reduce producția de energie electrică regenerabilă cu până la 310 terawați-oră până în 2040, echivalentul aproape a jumătate din consumul total de energie al UE în 2023.

Când turbinele eoliene generează mai multă energie decât poate gestiona rețeaua electrică îmbătrânită a unei țări, operatorul de sistem este nevoit să întrerupă capacitățile, o practică cunoscută sub numele de „întrerupere”. Parcurile eoliene sunt compensate financiar pentru acest lucru, ceea ce crește costurile pentru consumatori.