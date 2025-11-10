Autostrada Urșilor, drumul prin Carpați pentru șoferi fără opriri. Termenul de finalizare a fost anunțat

O nouă galerie a ansamblului de tuneluri de pe secțiunea Margina–Holdea a autostrăzii A1 a fost străpunsă luni, a anunțat șeful CNAIR, Cristian Pistol. Este un pas important în realizarea tronsonului denumit în presă „Autostrada Urșilor”, care va permite traversarea Carpaților Occidentali fără a perturba habitatul mamiferelor mari. La finalul anului 2026, șoferii vor putea circula continuu de la Boița la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă.

Luni, a fost finalizată străpungerea galeriei Tunelului 1 pe sensul Lugoj–Deva, după ce la sfârșitul lui iulie fusese străpunsă galeria de pe sensul Deva–Lugoj. Forajele au fost realizate prin metoda austriacă, o tehnică de înaltă precizie. În paralel, continuă lucrările de excavare, armare și betonare a fundației radier.

Tunelurile rămase – Tunelul 2 și Tunelul Cut&Cover – sunt în diferite stadii de execuție:

Tunelul 2: 445 m forați din 1.985 m pe galeria dreaptă și 447 m din 1.825 m pe galeria stângă.

Tunelul Cut&Cover: 143 m forați din 302 m pe galeria dreaptă și 219 m din 228 m pe galeria stângă.

Peste 750 de muncitori și 200 de utilaje sunt mobilizați pentru finalizarea lucrărilor în termenul stabilit.

Secțiunea Margina–Holdea include tuneluri denumite „pentru urși” pentru a respecta acordul de mediu și a păstra culoarele de tranzit ale mamiferelor mari din zona Munților Apuseni și Poiana Ruscă. Solicitarea pentru tuneluri datează din 2010, printr-un memorandum transmis Comisiei Europene de mai multe organizații de mediu.

Tunelurile asigură traversarea autostrăzii printr-un culoar verde, fără a fragmenta habitatul carnivorelor mari și fără a afecta biodiversitatea locală.

Lucrările la Autostrada Lugoj–Deva, cu o lungime totală de 100 km, au început acum peste un deceniu. Investiția a fost împărțită în patru loturi:

Lot 1, 27,6 km – finalizat în decembrie 2013.

Lot 2, 15 km – deschis în martie 2017.

Lot 3, 21 km – deschis în decembrie 2019.

Lot 4, 22 km – inaugurat în august 2019.

În 2017, statul român a reziliat contractul pentru un tronson de circa 10 km la limita județelor Hunedoara și Timiș și a lansat o nouă procedură, inclusiv pentru construirea a două ecoducte de peste 2 km.

Contractul actual, în valoare de 1,82 miliarde lei fără TVA, este finanțat prin PNRR și a fost atribuit asocierii Spedition UMB – Tehnostrade – SA&PE Construct – Euro-Asfalt în 2022.

În anii ’90, România avea doar 113 km de autostradă, construite în perioada comunistă. Planurile pentru Autostrada Deva–Nădlac, parte din A1, au fost elaborate în anii ’90, cu scopul de a construi 1.000 km de autostradă în zece ani. Tronsonul de vest urma să fie gata până în 2002.

Astăzi, șoferii pot parcurge cei aproximativ 220 km dintre Deva și Nădlac în două ore și jumătate, iar finalizarea secțiunii Margina–Holdea va aduce o conexiune continuă de la Sibiu la granița de vest.