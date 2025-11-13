Autostrada Sibiu-Pitești, finanțare de 500 de milioane de euro de la BEI. Termenul de finalizare

Guvernul urmează să aprobe, în ședința de joi, un împrumut de 500 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru construcția Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, considerată una dintre cele mai importante legături rutiere ale României.

Acordul de finanțare a fost semnat pe 8 octombrie 2025 la București și reprezintă o cofinanțare din fondurile de coeziune ale Uniunii Europene. Banii vor acoperi până la jumătate din costul total al proiectului, iar restul sumei va fi asigurat din alte surse, fonduri europene nerambursabile și bugetul de stat.

Potrivit documentului, împrumutul poate fi tras în cel mult 10 tranșe, fiecare de cel puțin 50 de milioane de euro. Sumele vor putea fi accesate timp de trei ani de la semnarea contractului, iar lucrările la autostradă ar trebui să fie gata în 2028.

Anumite cheltuieli, cum ar fi TVA-ul sau exproprierile, nu sunt eligibile pentru finanțare și vor fi plătite direct de la bugetul național.

Autostrada Sibiu–Pitești este o investiție-cheie pentru infrastructura rutieră a țării, fiind singura legătură directă între Muntenia și Transilvania care traversează Carpații. Finalizarea acesteia ar închide „veriga lipsă” din coridorul european care leagă Nădlac de Constanța.

Pe lângă proiectul autostrăzii, Guvernul va aproba și modernizarea liniei feroviare București Nord–Craiova, pe segmentul Roșiori Nord–Craiova. Finanțarea va veni din Programul Transport 2021–2027, dar și din bugetul Ministerului Transporturilor.

Executivul va ratifica, de asemenea, Acordul-cadru cu Organizația pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului (OCCAR), semnat la București tot pe 8 octombrie 2025. Prin acest acord, România va putea participa la programe comune europene de dezvoltare și achiziție de echipamente militare.

Tot joi, Guvernul va aproba transferul Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea din subordinea Ministerului Transporturilor către Universitatea din Oradea, aflată în coordonarea Ministerului Educației. Măsura are ca scop dezvoltarea unei baze universitare medicale integrate.

Un alt proiect prevede completarea Codului-cadru de etică și deontologie universitară, astfel încât sesizările anonime legate de hărțuire sexuală sau morală să poată fi analizate de comisiile de etică.

Dacă din aceste sesizări reiese că ar putea fi vorba despre o infracțiune – cum ar fi hărțuirea sexuală, agresiunea sau folosirea abuzivă a funcției în scop sexual – universitățile vor fi obligate să anunțe imediat organele de anchetă.

Guvernul va aproba și acordarea de ajutoare umanitare interne, prin scoaterea unor produse din rezervele de stat, pentru populația afectată de fenomenele meteo extreme din județele Suceava și Neamț.

În plus, printr-un memorandum, Executivul va valida lista marilor proiecte publice prioritare pentru bugetul pe 2026. În total, nouă ministere au raportat 247 de proiecte de investiții, în valoare cumulată de peste 478 miliarde de lei. Dintre acestea, 69 au lucrările finalizate, dar nu au fost încă închise financiar – fiind necesare plăți pentru sentințe, litigii, audituri și exproprieri.

Guvernul susține că după achitarea acestor obligații, instituțiile vor trebui să finalizeze închiderea financiară a proiectelor, „pentru a elibera spațiul fiscal” necesar noilor investiții.

