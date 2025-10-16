ANOSR cere Ministerului Educației dezbatere publică despre profesorii hărțuitori

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării o dezbatere publică având ca temă hărţuirea în universităţi, inclusiv cea sexuală, şi abuzul de autoritate, cu scopul completării legislaţiei în domeniu. ANOSR propune, printre altele, analizarea sesizărilor anonime de către comisiile de etică universitare, extinderea listei de sancţiuni pentru abateri de la normele de etică şi deontologie şi introducerea posibilităţii de autosesizare a acestor comisii.

ANOSR a retrimis Comisiei de Dialog Social a Ministerului Educaţiei şi Cercetării propunerile asupra proiectului de Hotărâre pentru completarea articolului 10 din Codul-cadru de etică şi deontologie universitară, aprobat prin Hotărârea Guvernului 305/2024. Proiectul se află pe ordinea de zi a şedinţei de joi a comisiei spre avizare.

Alineatele adăugate în urma publicării în transparenţă decizională a proiectului de Hotărâre de Guvern vizează analizarea cererilor formulate fără date de identificare care au ca obiect hărţuirea sexuală sau morală de către comisia de etică de la nivelul fiecărei universităţi.

Comisia de etică are obligaţia de a înştiinţa conducerea universităţii, care va sesiza organele de urmărire penală pentru a demara o anchetă, potrivit unui comunicat de presă al ANOSR.

Potrivit aceleiaşi surse, aceste aspecte survin modificării articolului 7 din Ordonanţa Guvernului 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, care oferă posibilitatea petiţionarilor să formuleze sesizări în mod anonim dacă abaterile care fac obiectul petiţiei vizează cazuri de hărţuire pe criteriu de sex ori hărţuire morală, demers susţinut în permanenţă de ANOSR.

Organizaţiile studenţeşti susţin „vehement” principiul „toleranţei zero” faţă de fenomenele de hărţuire, inclusiv hărţuire sexuală, şi faţă de abuzul de autoritate. În toamna anului trecut, sociologul Alfred Bulai, fost profesor la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, a fost inculpat pentru mai multe agresiuni de natură sexuală, inclusiv atingeri cu tentă sexuală şi încercarea de a săruta cu forţa studente.

Și profesorul Marius Pieleanu s-a confruntat cu acuzaţii de abuz şi comportament inadecvat, aduse de foste studente, pe care însă le-a negat vehement. Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, s-a adresat Parchetului ÎCCJ pentru a afla dacă au fost înregistrate plângeri penale.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a comentat în vară că „tipul acesta de manifestare este inacceptabil”, subliniind că „statul român nu trebuie să tolereze inclusiv fapta unui fost partener de a-şi ameninţa fosta parteneră. Asta e ceva inacceptabil.”