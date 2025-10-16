Cât costă o masa caldă la cantinele studențești din marile orașe

Viața de student vine la pachet cu un buget limitat, iar mesele zilnice reprezintă o cheltuială lunară importantă. În cantinele studențești, aceștia pot găsi o varietate de preparate, iar prețurile sunt mult mai mici față de cele din restaurante. Chiar și așa, costurile se pot aduna pe parcursul unei luni, mai ales în cazul celor care mănâncă zilnic la cantină. La cantina Moxa din București, un meniu fără desert ajunge la 14,19 lei.

În acest preț, studenții primesc o supă de pui cu tăiței, o porție de legume umplute cu carne, pâine și salată de varză. Alegerea unui desert, cum ar fi o porție de macaroane cu brânză, ridică prețul meniului la 17,67 lei.

La un restaurant din București, un meniu similar cu cel oferit în cantinele studențești ar putea costa peste 100 de lei, în funcție de preparate și de calitatea ingredientelor.

La microcantina UMFST din Târgu Mureș, un meniu fără desert costă 19 lei, iar varianta cu desert ajunge la 26 de lei. Meniurile se schimbă zilnic și includ o varietate de preparate, precum ciorbe și supe, papricaș de pui, piept de pui pane cu orez, friptură de porc cu varză călită, alături de murături și pâine proaspătă.

Ciprian Precup, student la Medicină în Târgu Mureș, spune că alege să gătească aproape zilnic.

„E foarte bună mâncarea și la cantină, însă prefer să îmi pregătesc singur mesele zilnice. Uneori ajung seara acasă și e mult mai simplu să gătesc eu. Cheltuielile există în orice variantă ai alege, fie că mănânci în oraș, fie că gătești acasă. Totodată, îmi place să aleg ce mănânc și să mă asigur că mesele sunt echilibrate și sănătoase, chiar dacă implică puțin mai mult timp și efort”, ne-a spus el.

La cantina Memo din Brașov, un meniu costă aproximativ 20 de lei. La cantina UMF Iași, studenții pot achita până la 24 de lei pentru o masă completă, care include o ciorbă de fasole, o porție de cartofi la cuptor cu piept de pui la grătar și o salată de varză. La acest preț se adaugă și 1,68 lei pentru o chiflă, astfel că costul total al mesei ajunge puțin peste suma menționată inițial.

La cantina Hașdeu din Cluj, un meniu pentru studenți costă între 20 și 40 de lei.