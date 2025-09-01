Politica AUR și POT vor comisie parlamentară de anchetă pentru anularea alegerilor din 2024







Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) și Partidul Oamenilor Tineri (POT) au anunțat că inițiază un demers pentru formarea unei comisii parlamentare de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. „Au trecut luni întregi de la momentul în care votul românilor a fost anulat de către cei nouă judecători ai Curţii Constituţionale, fără ca până astăzi să existe o explicaţie clară”, a anunțat partidul, într-un comunicat.

Parlamentarii AUR și POT au anunțat că vor face toate demersurile necesare pentru înființarea acestei comisii, pe care o consideră un instrument important pentru apărarea democrației constituționale și a statului de drept în fața abuzurilor și manipulărilor din sistemul politic și instituțional.

Potrivit comunicatului de presă al AUR, în urma turului I al alegerilor prezidenţiale din 2024 câștigătorul a fost Călin Georgescu. Potrivit formațiunii, toate datele, inclusiv sondajele independente, indicau că acesta ar fi urmat să câștige și turul al doilea.

Potrivit acestora, anularea alegerilor ar fi avut de fapt un scop politic clar: blocarea accesului la funcția supremă în stat a unui „candidat incomod pentru sistem”.

Potrivit reprezentanților AUR, românii trebuie să afle de ce votul lor a fost anulat și cine este responsabil pentru un abuz care, în opinia lor, „afectează grav democrația”.

„De altfel, rapoartele internaţionale, inclusiv cel al Departamentului de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului, au menţionat explicit anularea alegerilor ca pe o vulnerabilitate democratică majoră. Parlamentul României are obligaţia democratică de a clarifica circumstanţele anulării alegerilor prezidenţiale din 2024”, au mai afirmat reprezentanții partidului.

Reprezentanții AUR au transmis că viitoarea comisie parlamentară va avea rolul de a investiga complet și obiectiv circumstanțele care au dus la anularea alegerilor și de a stabili responsabilități politice și instituționale.

Aceștia au precizat că vor fi audiați reprezentanții instituțiilor implicate în organizarea scrutinului, precum SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI și alte structuri cu atribuții directe.