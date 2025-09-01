Social Anchetă internă după explozia de la Kronospan Sebeș. Cercetări pentru vătămare corporală și distrugere







"Suntem primii interesați de clarificarea pe deplin a cauzelor incidentului de astăzi. Și vom colabora deplin în acest sens cu autoritățile competente. De asemenea, vom iniția imediat o anchetă internă riguroasă pentru a determina cauzele incidentului. Siguranța în fabrica Kronospan este un angajament permanent. Și vom face tot ce ține de noi ca astfel de cazuri să nu se mai repete”, a transmis conducerea fabricii Kronospan din Sebeș. Acolo azi a avut loc o explozie în urma căreia trei oameni au fost răniți. Kronospan este producător de panouri pe bază de lemn și produse din lemn.

Explozia a avut loc la un buncăr de materiale de sortare.În acest moment se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă.

"Prioritatea noastră absolută sunt oamenii. sănătatea, siguranța și bunăstarea angajaților, colaboratorilor și comunității în care activăm. Ne mobilizăm toate resursele pentru a asigura cele mai bune condiții de tratament și sprijin pentru cei afectațiȚ, a transmis conducerea Kronospan. Managerii firmei au ținut să mulțumească celor de la ISU Alba, Ministerului Sănătății, SMURD și celorlalți profesioniști. Pentru promptitudinea, eficiența și profesionalismul de care au dat dovadă în gestionarea situației.Împreună cu echipele noastre de pompieri și cu angajații noștri care au intervenit imediat.Suportul autorităților a fost esențial.

Exploazia s-a simțit în cartierul Kogălniceanu. Acolo, oamenii au spus că s-au zguduit geamurile. Explozia a fost urmată de un incendiu. Un nor mare de fum s-a ridicat deasupra fabricii în urma incendiului. Despre posibilele cauze ale exploziei, primul care a vorbit, fiind prezent acolo în acel moment, a fost un student . Tânărul era acolo în intership din partea Universității. Acesta a declarat, conform alba24, că cei doi colegi răniți grav încercau să depisteze o problemă mecanică, în momentul în care s-a produs s-a produs explozia.

Kronospan este o companie din industria prelucrării lemnului din Austria.Deține și fabrici producătoare de formaldehidă în Uniunea Europeană, Rusia și China și acoperă 2% din capacitatea de producție la nivel mondial.