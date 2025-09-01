Politica Nicușor Dan explică de ce a refuzat întâlniea la București cu Ion Ceban: E o chestiune de securitate







Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că, pe vremea când era primar al Bucureștiului, l-a refuzat de două sau de trei ori pe Ion Ceban, edilul Chișinăului, la recomandarea serviciilor de informații, care i-au sugerat să nu accepte întrevederea. Șeful statului a precizat că hotărârea a fost fundamentată pe dovezi și a reprezentat o problemă de securitate despre care nu poate oferi detalii suplimentare., potrivit protv.md.

În timpul emisiunii „În PROfunzime”, difuzată pe 31 august 2025, președintele României a explicat că, în perioada 2020–2025, a respins solicitările repetate ale lui Ion Ceban de a se întâlni oficial la București.

Potrivit lui Nicușor Dan, sfatul a venit direct de la serviciile de securitate, iar argumentele au fost „bazate pe fapte concrete”. El a subliniat că, fiind vorba de o chestiune de securitate, nu poate dezvălui detalii suplimentare.

Întrebat dacă situația are legătură cu alte cazuri similare, precum interdicțiile aplicate unor cetățeni moldoveni, șeful statului a răspuns că prezentatoarea se află „aproape de adevăr”.Președintele a confirmat implicit existența unui dosar consistent care a determinat autoritățile române să acționeze ferm.

Ceban a acuzat că interdicția ar fi rezultatul unei „înțelegeri politice” între Maia Sandu și Nicușor Dan. Atât Președinția Republicii Moldova, cât și Ministerul de Externe al României au respins categoric aceste afirmații, catalogându-le drept speculații nefondate.

Pe 9 iulie 2025, Ministerul Afacerilor Externe al României a confirmat că Ion Ceban are interdicție de intrare în România și spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani. Motivația a fost clară: securitatea națională.

La Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a explicat că măsura nu a fost dezbătută în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), însă alte mecanisme instituționale au fost activate pentru a o valida.