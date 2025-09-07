Politica AUR atacă la Curtea Constituțională cele patru legi asumate de Guvernul Bolojan







În urma rezultatului obținut de opoziție la moțiunea de cenzură, liderul AUR, George Simion, a anunțat că partidul său va ataca la Curtea Constituțională a României (CCR) cele patru proiecte de lege pe care Guvernul și-a asumat răspunderea.

Cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS România, POT și parlamentari neafiliați au fost respinse. Deși opoziția a încercat să blocheze pachetul de măsuri asumat de Guvernul Ilie Bolojan, niciuna dintre moțiuni nu a strâns suficiente voturi pentru a demite Executivul.

Cele patru moțiuni de cenzură au fost supuse votului duminică, în plenul reunit al Parlamentului. Opoziția nu a reușit să adune cele 233 de voturi necesare pentru a demite Guvernul. Rezultatele finale au fost sub așteptări:

Deși parlamentarii Coaliției PSD-PNL-UDMR s-au abținut de la vot, AUR, SOS România și POT nu au reușit să obțină sprijin suplimentar nici din partea unor membri ai opoziției, ceea ce a dus la eșecul demersului.

Premierul Ilie Bolojan a criticat moțiunile opoziției, catalogându-le drept „lipsă de logică și de înțelegere a interesului național”:

„Am citit moțiunile depuse, am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică și înțelegere a interesului țării noastre. Nu mai blocați Guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu, în care primiți să se revizuiască, dar numai în părțile neesențiale. Noi venim cu respect și bună credință și dăm socoteală pentru ceea ce facem”, a transmis premierul.

Liderul AUR a lansat un atac dur la adresa coaliției de guvernare, acuzând Guvernul că „mimează reformele” și „se ascunde în spatele majorității parlamentare”:

„Ați ales să călcați în picioare voința poporului român, să nu mai aveți dialog cu românii și să vă baricadați în spatele unei majorități care, chipurile, în Parlament este la 70%. În ritmul în care mergem, România va intra în scurt timp în incapacitate de plată. Nu faceți nicio reformă, doar vă jucați de-a reforma. Creșteți taxele, scădeți încasările la stat și puneți presiune pe antreprenorii români. Sunteți asasinii democrației din România.”

AUR a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională cele patru legi pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea:

Limitarea numărului de investigații medicale decontate , afectând pacienții cronici.

Medicii constrânși să prescrie doar anumite medicamente compensate.

Majorarea taxei clawback , care ar putea duce la dispariția unor medicamente generice.

Subfinanțarea medicinei de familie și a ambulatoriului.

Acționarii privați primesc drepturi sporite în companiile publice.

Crearea agenției AMEPIP , criticată pentru posibile numiri politice.

Consiliile de Administrație transformate în „instrumente de partid”.

Reducerea simbolică a salariilor mari, de la 15.000 € la 12.000 € , fără schimbări majore.

Posturile politice rămân neatinse.

Diminuarea personalului din zonele de control și verificare.

Introducerea unui impozit minim pe cifra de afaceri , criticat de antreprenori.

Taxe suplimentare pentru transportatori și profesii independente.

Creșterea CASS pentru peste 650.000 de români.

Taxe mai mari pe tranzacțiile bursiere, cu impact asupra pieței de capital.

După respingerea moțiunilor, opoziția are două zile pentru a depune sesizările la Curtea Constituțională. Dacă CCR respinge contestațiile, cele patru legi vor fi considerate adoptate și vor intra în vigoare imediat.

Totodată, Guvernul pregătește un al treilea pachet de reforme fiscale, ce urmează să fie prezentat în a doua jumătate a lunii septembrie. Acesta va include măsuri privind reducerea cheltuielilor administrațiilor locale, dar și posibilitatea restructurării unor posturi din instituțiile publice.