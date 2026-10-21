Un atac cu dronă asupra pieței Amiet din Abyei, regiune disputată de Sudan și Sudanul de Sud, s-a soldat cu cel puțin 153 de morți, după ce o instalație de depozitare a combustibilului din apropiere a fost lovită și a izbucnit un incendiu puternic, potrivit Associated Press. Atacul a avut loc luni, 19 octombrie 2026, iar marți, 20 octombrie, focul continua să ardă, în timp ce autoritățile avertizau că numărul victimelor ar putea crește.

Yohanna Akol Ngor, ministrul interimar al informațiilor din administrația Abyei, a atribuit atacul armatei sudaneze. Un oficial militar sudanez a confirmat că armata a efectuat o operațiune cu drone în zonă, susținând că ținta erau transporturi de combustibil despre care afirma că erau destinate forțelor paramilitare Rapid Support Forces (RSF). Circumstanțele exacte ale atacului și identitatea tuturor victimelor nu au putut fi verificate independent, potrivit Associated Press.

Atacul a vizat piața Amiet, situată la nord de orașul Abyei, un important centru comercial pentru comunitățile locale. Potrivit lui Yohanna Akol Ngor, lovitura a provocat un incendiu de amploare la un depozit de combustibil care aproviziona întreprinderile din zonă.

„Am înregistrat 153 de decese”, a declarat oficialul pentru Associated Press. El a precizat că numărul victimelor continua să crească în timp ce incendiul era încă activ.

Prezența combustibilului a amplificat riscurile după lovitură, iar flăcările au îngreunat intervenția și recuperarea victimelor. Informațiile disponibile indicau că mai multe zone ale pieței au fost afectate, provocând pierderi de vieți omenești și pagube materiale importante.

Organizația Medici Fără Frontiere (MSF) a anunțat că peste 20 de persoane rănite au fost transportate la Spitalul Ameth Bek. Echipele organizației lucrau împreună cu personalul Ministerului Sănătății din Sudanul de Sud pentru a acorda asistență medicală victimelor.

Christian Lindauer, coordonatorul activităților medicale ale MSF la spital, a declarat că printre pacienți se aflau persoane în stare critică și oameni cu arsuri.

🚨🇸🇸🇸🇩 Abyei Reportedly Hit by Drone Strikes as Concerns Grow for Somali Residents Reports from Abyei say the town was hit by drone strikes this morning. The area is home to many Somalis who live and run businesses there. So far, the identity of those behind the attack and the extent of any casualties or damage have not been officially confirmed. 📞 If you have family or relatives in Abyei, please contact them and check on their safety. May Allah protect the Somali community and everyone else living in the area. 🤲🇸🇴 — Kirikaar (@Kirikaar77) October 19, 2026

Organizația a cerut tuturor părților implicate în conflict să oprească atacurile asupra civililor și infrastructurii civile. MSF a atras atenția și asupra dificultăților pe care populația le poate întâmpina în accesarea serviciilor medicale și a altor servicii esențiale.

Un ofițer militar sudanez de rang înalt a declarat că armata a efectuat luni un atac cu drone asupra unor cisterne de combustibil sosite din Sudanul de Sud. Potrivit acestuia, transporturile ar fi fost destinate RSF, formațiune paramilitară aflată în conflict cu armata sudaneză.

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului deoarece nu era autorizat să facă declarații publice, a susținut că printre victime se numărau membri ai RSF și persoane implicate în contrabanda cu combustibil.

„Nu țintim civilii”, a afirmat acesta.

Associated Press a precizat că nu a putut verifica independent nici identitatea victimelor, nici afirmațiile privind ținta atacului. În plus, armata sudaneză nu a oferit, în informațiile relatate de agenție, o explicație publică detaliată privind amploarea victimelor civile.

Ministerul Afacerilor Externe al Sudanului de Sud a condamnat atacul și a acuzat armata sudaneză că a lovit mai multe puncte din piața Amiet, provocând victime în rândul civililor și distrugeri semnificative.

Autoritățile sud-sudaneze au anunțat convocarea ambasadorului Sudanului pentru a protesta oficial. Totodată, au cerut părții sudaneze să evite acțiunile care pun în pericol viețile și bunurile civililor și au solicitat ca disputele legate de Abyei să fie soluționate prin mijloace diplomatice.

🚨 Deadly Drone Strike on Market Sparks Diplomatic Crisis South Sudan has summoned Sudan’s ambassador in Juba following a drone attack on Amit market, north of the disputed Abyei region, claimed by both countries. https://t.co/NDAae92Ddv — Mona (@Monaadill) October 19, 2026

Incidentul riscă să accentueze tensiunile într-o regiune de frontieră sensibilă, unde conflictele armate și disputele teritoriale afectează de mult timp comunitățile locale.

Abyei este o regiune bogată în petrol, aflată între Sudan și Sudanul de Sud, al cărei statut politic nu a fost stabilit definitiv. Acordul de pace din 2005, care a pus capăt deceniilor de război civil, nu a rezolvat disputa teritorială, iar independența Sudanului de Sud, obținută în 2011, nu a clarificat apartenența regiunii.

Un referendum privind statutul Abyei a fost blocat de neînțelegerile referitoare la dreptul de vot. Comunitatea Ngok Dinka, majoritară în regiune, susține alipirea la Sudanul de Sud, în timp ce nomazii Misseriya, care folosesc pășunile din zonă, preferă ca teritoriul să rămână legat de Sudan.

Piața Amiet are un rol comercial important pentru ambele comunități. Din acest motiv, atacul afectează nu doar siguranța populației, ci și activitățile economice și accesul la bunuri de bază într-o zonă deja vulnerabilă.

Armata sudaneză și forțele paramilitare Rapid Support Forces se confruntă din aprilie 2023, într-un război care a devastat numeroase regiuni ale Sudanului și a generat o criză umanitară majoră.

Violențele au afectat infrastructura, serviciile publice și securitatea populației, iar atacurile din apropierea frontierelor sporesc riscul extinderii instabilității în statele vecine. În acest context, lovitura asupra pieței Amiet ridică noi îngrijorări privind protecția civililor și siguranța infrastructurii esențiale.