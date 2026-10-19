Un militar ucrainean rănit pe front a fost evacuat cu ajutorul unei drone aeriene, într-o operațiune descrisă drept o „acțiune fără precedent” de armata ucraineană și compania de apărare Gurzuf Defense. Misiunea a fost organizată de mai multe unități militare, după ce riscurile provocate de dronele rusești și de terenul minat au făcut imposibilă evacuarea pe cale terestră, potrivit Kyiv Independent.

Nouă persoane au fost ucise luni în urma unor atacuri cu drone în Ucraina, potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale. Șase oameni, printre care trei copii, și-au pierdut viața în atacuri rusești în regiunea Harkov, din nord-estul țării. Alte trei persoane au fost ucise într-un atac ucrainean cu dronă asupra unui vehicul funerar, în regiunea Lugansk, aflată sub controlul Moscovei.

Soldatul făcea parte din Brigada 30 Separată Mecanizată și se afla într-o poziție de pe linia frontului de aproape un an și jumătate, într-o zonă în care era expus permanent pericolului.

Militarul nu a putut fi transportat în siguranță pe uscat, din cauza activității dronelor rusești și a minelor din zonă. O intervenție a echipei de salvare pe jos sau cu un vehicul robotic terestru ar fi pus în pericol și viețile celor care încercau să îl recupereze.

Potrivit informațiilor publicate de compania Gurzuf Defense și relatate de presa ucraineană, echipele militare au ales o soluție neobișnuită: utilizarea unei drone aeriene capabile să transporte un om rănit.

Pentru operațiune, trupele ucrainene au folosit modelul Heavy Shot Ayudag-6, o dronă de tip hexacopter, prevăzută cu șase motoare și șase elice.

BREAKING: Ukraine has carried out the world’s first medical evacuation of a human via a drone from the battlefield the 30th mechanised brigade of Ukraine managed to save their injured comrade from a minefield. Just absolutely insane. https://t.co/TxcR5Lz0MG — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) October 19, 2026

Înainte de intervenție, soldatul a primit un echipament special prevăzut cu carabiniere, care i-a permis să se fixeze de sistemul de transport. Ulterior, echipa de salvare a trimis drona echipată cu un troliu.

Militarul a fost ghidat de la distanță de colegii săi, care au păstrat legătura cu el pe parcursul pregătirii și desfășurării operațiunii. După ce s-a prins de sistemul de evacuare, drona l-a ridicat și l-a transportat către o poziție mai sigură.

După ce a ajuns în zona securizată, soldatul a fost preluat de alți militari, care au organizat transportul său ulterior către un spital.

Întreaga operațiune a durat mai bine de o oră, iar distanța parcursă a fost de 62 de kilometri. Potrivit informațiilor publicate de The Kyiv Independent, aceasta reprezintă o premieră în evacuarea unui militar rănit printr-o astfel de metodă.

Napalm, un programator din cadrul Brigăzii 92 de Asalt, implicat în pregătirea misiunii, a descris operațiunea drept un succes, în ciuda dificultăților tehnice și a riscurilor de pe front.

„O operațiune extrem de complexă, dar una de succes. Este un eveniment istoric”, a declarat acesta.