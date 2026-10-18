O dronă s-a prăbușit duminică dimineață în nordul Lituaniei, iar resturile sale au avariat o mașină aflată în mers. Nimeni nu a fost rănit, însă autoritățile lituaniene și cele poloneze au prezentat informații diferite despre traseul aparatului

Ministrul lituanian al Apărării, Roberta Kaunas, a declarat că, potrivit primelor informații, drona a intrat în spațiul aerian al țării dinspre Polonia. Varșovia a afirmat însă că nu a înregistrat trecerea frontierei de către obiectul găsit ulterior în Lituania.

Autoritățile lituaniene au confirmat că resturile aparatului au lovit o mașină privată care circula pe un drum local din nordul țării. Portiera vehiculului a fost îndoită, dar incidentul nu s-a soldat cu victime.

„Resturile au avariat o mașină privată, îndoind portiera. Este clar că a avut loc un fel de explozie”, a declarat premierul Mindaugas Sinkevicius.

Întrebat dacă drona ar putea fi de origine ucraineană, Vilmantas Vitkauskas, directorul Centrului Național de Management al Crizelor din Lituania, a spus că aceasta este „probabil cea mai credibilă explicație dintre toate cele posibile”.

Ministerul polonez al Apărării a transmis că nu a înregistrat trecerea obiectului din Polonia în Lituania. Purtătorul de cuvânt al instituției, Janusz Sejmej, a făcut această precizare pentru agenția poloneză PAP.

Potrivit informațiilor prezentate în legătură cu incidentul, drone ucrainene destinate atacurilor asupra teritoriului rus ar putea fi deviate de Rusia de la traseele lor de zbor.

Condițiile meteorologice nefavorabile au împiedicat avioanele NATO să identifice vizual drona. Autoritățile au explicat că identificarea vizuală este o condiție prealabilă pentru doborârea unui astfel de aparat în conformitate cu regulile aplicabile în timp de pace.

Președintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat că incidentul arată că războiul Rusiei împotriva Ucrainei se extinde asupra flancului estic al NATO și al Uniunii Europene.

„Ceea ce pare a fi o dronă a explodat deasupra părții de nord a țării, reprezentând un pericol pentru populația civilă”, a scris acesta pe platforma X.

Statele baltice, membre ale NATO și ale Uniunii Europene, au mai raportat incidente în care drone rusești sau ucrainene au pătruns în spațiul lor aerian. La 15 septembrie, avioane NATO au doborât o dronă în centrul Lituaniei.

Tot duminică dimineață, populația din estul Poloniei a fost avertizată în legătură cu un atac aerian rusesc asupra teritoriului ucrainean. În același timp, avioane de vânătoare poloneze operau în spațiul aerian al țării.

Armata poloneză a anunțat pe platforma X că verifică informațiile referitoare la un posibil incident din cursul nopții, care ar fi implicat încălcarea spațiului aerian polonez.