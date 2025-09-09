Social Atac cu bâtă și drujbă în județul Brașov. Un tânăr de 29 de ani, rănit grav







Sâmbătă seară, la Zărnești, județul Brașov, un conflict vechi între doi bărbați a degenerat într-o scenă de o violență extremă. Potrivit anchetatorilor citați de Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov, un tânăr de 29 de ani a fost lovit în cap cu o bâtă de către o adolescentă de 15 ani, iar ulterior tatăl acesteia, în vârstă de 44 de ani, a intervenit cu o drujbă, provocând victimei răni grave la nivelul membrelor. „Poliția și procurorii au deschis dosar penal pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice”, au precizat reprezentanții instituției.

Incidentul s-a produs în jurul orei 20:00, pe strada Deal din Zărnești, pe fondul unui conflict mai vechi, amplificat de consumul de alcool. În timpul disputei, adolescenta a intervenit direct, lovindu-l pe bărbatul de 29 de ani de mai multe ori în zona capului cu o bâtă de lemn.

Ulterior, tatăl acesteia a pornit o drujbă și s-a năpustit asupra victimei. Pentru a se apăra, tânărul a ridicat brațele, însă lama i-a provocat tăieturi adânci la antebrațul drept și palma stângă.

Agresiunea s-a încheiat cu intervenția cadrelor medicale, care au transportat victima la spital. Doctorii au stabilit că are nevoie de aproape o lună de îngrijiri și recuperare. Potrivit procurorilor, bărbatul de 44 de ani a fost reținut, fiind acuzat de tentativă de omor, iar fiica sa urmează să fie audiată în calitate de suspect minor.

Marți, 9 septembrie, România a fost marcată de un alt incident grav. La ora 7:20, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” a declanșat Planul Roșu de intervenție după ce un microbuz cu pasageri s-a ciocnit cu un autoturism, la ieșirea din Mangalia spre Albești.

În microbuz se aflau 15 persoane, dintre care 12 au fost rănite, alături de șoferul autoturismului. Trei victime au fost transportate de urgență la spital, iar restul primesc îngrijiri la fața locului. Poliția rutieră a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului.