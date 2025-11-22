Atac cibernetic de milioane de lire. Cine sunt tinerii din spatele haosului transportului din Londra

Doi adolescenți au pledat nevinovat în fața instanței în legătură cu un atac cibernetic asupra Regiei de Transport din Londra (TfL), incident care a generat pierderi de milioane de lire sterline, potrivit SkyNews.

Autoritățile suspectează că atacul, produs în vara anului 2024, a fost efectuat de grupul criminal online cunoscut sub numele de Scattered Spider.

Thalha Jubair, în vârstă de 19 ani, din estul Londrei, și Owen Flowers, în vârstă de 18 ani, din Walsall, West Midlands, au fost arestați în septembrie la domiciliile lor.

Reținerea a făcut parte dintr-o operațiune comună a ofițerilor de la National Crime Agency (NCA) și City of London Police.

Ambii tineri și-au făcut apariția la Southwark Crown Court, unde au pledat nevinovat pentru acuzațiile de conspirație în vederea comiterii de acte neautorizate împotriva sistemelor informatice ale TfL.

Potrivit procurorilor, perioada vizată de acuzații este între 29 august și 6 septembrie 2024.

Conform documentelor instanței, acuzațiile includ „provocarea sau crearea unui risc semnificativ de daune serioase asupra bunăstării umane și intenția de a provoca astfel de daune sau neglijența în ceea ce privește producerea lor".

Flowers, care a fost prezent la audieri purtând un tricou negru și un pulover gri peste umeri, este de asemenea acuzat de acte neautorizate împotriva sistemelor SSM Health și de încercarea de a comite acte neautorizate împotriva sistemelor Sutter Health.

Jubair, îmbrăcat într-un costum gri, este acuzat că nu a dezvăluit codurile PIN sau parolele reținute de autorități pe 19 martie 2025.

Un termen provizoriu pentru proces a fost stabilit pentru 8 iunie 2026, iar o ședință premergătoare procesului va avea loc pe 13 februarie 2026.

Atacul asupra TfL a avut loc pe 31 august 2024 și a vizat datele clienților, inclusiv nume și detalii de contact. Deși incidentul nu a provocat perturbări semnificative ale rețelelor de transport, operatorul a înregistrat pierderi de milioane de lire sterline pentru remediere și recuperare.

TfL a descris atacul ca fiind „sofisticat" și „agresiv", fiind nevoit să suspende temporar anumite servicii, precum camerele de trafic și rezervările „Dial-a-Ride".

De asemenea, unele plăți nu au putut fi procesate pe perioada atacului.

Paul Foster, șeful unității de criminalitate cibernetică a NCA, a declarat că acuzațiile aduse lui Jubair și Flowers reprezintă un "pas important" într-o „investigație îndelungată și complexă".

„Acest atac a provocat perturbări semnificative și pierderi de milioane către TfL, parte a infrastructurii critice naționale a Regatului Unit", a afirmat Foster.

El a adăugat că NCA a avertizat anterior asupra creșterii amenințării din partea criminalilor cibernetici din Regatul Unit și alte țări vorbitoare de limbă engleză, Scattered Spider fiind un exemplu clar.

„NCA, poliția britanică și partenerii noștri internaționali, inclusiv FBI, sunt dedicați identificării celor implicați în aceste rețele și asigurării că vor răspunde în fața legii", a mai spus Foster, mulțumind totodată TfL pentru „acțiunea rapidă" și implicarea lor în anchetă.