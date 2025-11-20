Rusia recrutează adolescenți din Ucraina pentru sabotaje

În iulie anul acesta, un tânăr de 17 ani a călătorit 800 km de casa sa din estul Ucrainei pentru a recupera o bombă și un telefon ascunse într-un parc din orașul Rivne, din vestul țării, scrie BBC. El spune că i s-au promis 2.000 de dolari pentru a planta bomba într-o dubă folosită de serviciul militar de recrutare din Ucraina. „Când conectam firele, am crezut că ar putea exploda. Am crezut că aș putea muri”, a mai declarat el.

Vlad este unul dintre sutele de copii și adolescenți mai mari despre care guvernul ucrainean spune că au fost recrutați online de Rusia și cărora li s-a oferit o plată pentru a comite sabotaje și alte atacuri împotriva propriei țări. Numele său a fost schimbat pentru a-i proteja anonimatul.

El spune că i s-a spus să configureze telefonul pentru a transmite în direct scena către intermediarul său, astfel încât acesta să poată detona dispozitivul de la distanță atunci când cineva intră în vehicul.

Cu toate acestea, serviciul de securitate SBU din Ucraina a urmărit și a dejucat atacul. Vlad - acum în vârstă de 18 ani - așteaptă să fie judecat pentru acuzații de terorism, pentru care ar putea primi o pedeapsă cu 12 ani de închisoare.

Stând în centrul de detenție puternic păzit din Rivne, alături de avocatul său, recunoaște că ar fi putut ajuta la uciderea cuiva.

„M-am gândit la asta. Dar nimănui nu-i plac ofițerii de recrutare”, spune el. „M-am gândit: Ei bine, voi fi ca toți ceilalți.”

SBU spune că în ultimii doi ani peste 800 de ucraineni au fost identificați ca fiind recrutați de Rusia - 240 dintre ei minori, unii de doar 11 ani.

Cu toate acestea, experta în securitate cibernetică Anastasiia Apetyk, care predă cursuri despre siguranța pe internet în Ucraina, cunoaște cazuri și mai tinere. „Au încercat să recruteze copii cu vârste de nouă sau zece ani”, spune ea.

Andrii Nebitov, adjunctul șefului Poliției Naționale a Ucrainei, spune că există o strategie deliberată de a-i căuta pe cei vulnerabili care pot fi manipulați.

„Copiii nu își dau întotdeauna seama pe deplin de consecințele acțiunilor lor”, spune el. „Inamicul nu se rușinează să folosească minori pentru a fabrica explozibili din substanțe chimice de uz casnic, plantându-i în diverse locuri, cum ar fi birourile de recrutare ale armatei sau secțiile de poliție.”

SBU spune că recrutarea are loc în principal pe aplicația Telegram, dar și pe TikTok și chiar pe platforme de jocuri video. Oficialii spun că cei recrutați sunt aproape întotdeauna motivați de bani, mai degrabă decât de simpatii pro-ruse.

Vlad spune că nu susține Rusia și că nu a avut nicio implicare anterioară în infracțiuni.

Se înscrisese pe două canale Telegram și anunțase că își caută un loc de muncă la distanță. În decurs de o jumătate de oră, i-a răspuns un bărbat care se numea Roman. Când au vorbit mai târziu la telefon, Vlad spune că Roman vorbea rusă cu accent de stradă.

Vlad spune că inițial a fost reticent, dar a fost convins să preia o serie de sarcini din ce în ce mai periculoase. Mai întâi, i s-a spus să ia o grenadă, dar când a ajuns la locul desemnat, aceasta nu era acolo. Oricum, a fost plătit cu 30 de dolari.

Câteva zile mai târziu a urmat o altă sarcină - să dea foc unei dube aparținând unui centru de recrutare, să o filmeze și să fugă.

Pentru acel atac, Vlad spune că a primit aproximativ 100 de dolari în criptomonede - mult mai puțin decât cei 1.500 de dolari care i se promiseseră. Roman i-a spus că va primi restul dacă va planta bomba în Rivne.

Canalele Telegram pe care BBC le-a văzut și unde are loc recrutarea nu sunt explicit pro-ruse, dar amplifică furia simțită de unii ucraineni față de serviciul de recrutare, care a fost afectat de acuzații de brutalitate și corupție.

Folosind un telefon mobil și un pseudonim, reporterii BBC s-au alăturat mai multor astfel de grupuri.

Canalele conțineau clipuri cu incendii și explozii despre care susțineau că au fost efectuate la ordinul lor. Dar BBC nu a putut verifica circumstanțele din jurul acestor videoclipuri.

Un cont pe care reporterii l-au contactat a oferit imediat plata, fie în criptomonedă, fie prin transfer bancar, pentru a declanșa un incendiu. Li s-a spus să contacteze un al doilea cont pentru mai multe detalii și apoi au primit un mesaj cu o listă de prețuri care detalia cât se ofereau să plătească pentru diferite ținte.

Plățile au variat de la 1.500 de dolari pentru incendierea unui oficiu poștal până la 3.000 de dolari pentru o bancă. Băncile valorau mai mult, au explicat ei, deoarece sticla de securitate le făcea mai greu de atacat.

„Trebuie fie să torni benzină înăuntru, fie să arunci câteva cocktailuri Molotov înăuntru”, ne-a sfătuit contul.

Dar chiar și ucrainenii obișnuiți care își caută un loc de muncă pot vedea că li se oferă bani pentru a comite sabotaje.

BBC a găsit anunțuri care ofereau salarii mari pentru muncă part-time nespecificată, postate într-o varietate de grupuri Telegram ucrainene fără legătură, inclusiv unele destinate refugiaților și chiar sfaturi de frumusețe. Când a fost urmărit unul dintre ei, un recrutor a oferit din nou mii de dolari pentru atacuri incendiare și le-a cerut să trimită videoclipuri ca dovadă.

„Avem nevoie de cât mai multe incendii”, au scris ei. „A găsi o persoană de încredere este mult mai dificil decât a da bani. De aceea plătesc exact cât spun și o fac foarte repede, de obicei în câteva ore de la primirea videoclipului.”

BBC a raportat către Telegram o serie de astfel de canale, conturi, chat-uri și boți, iar platforma le-a eliminat pe câteva, dar nu pe majoritatea. Unul dintre canalele care este încă activ a crescut cu peste 750 de abonați de când reporterii au început să-l monitorizeze, iar contul care a oferit direct plata pentru un atac incendiar este încă activ.

Într-o declarație, Telegram a spus: „Apelurile la violență sau distrugerea de proprietăți sunt interzise în mod explicit pe Telegram și sunt eliminate imediat de fiecare dată când sunt descoperite.”

Oficialii ucraineni au numit public membri ai agențiilor de informații rusești pe care îi suspectează că acționează ca intermediari ai sabotorilor. Dar BBC nu a putut verifica independent dacă statul rus însuși este responsabil.

Cu toate acestea, mai multe guverne europene au declarat că au dovezi ale unor agenți ruși care recrutează tineri pentru a comite acte de vandalism, incendiere sau chiar supraveghere în țările lor. În Regatul Unit, șase bărbați au fost închiși pentru participarea la un atac incendiar comandat de Rusia asupra unui depozit din Londra care furniza ajutor Ucrainei.

În Ucraina, sute de presupuși sabotori așteaptă să fie judecați, dar pentru unii consecințele pot fi mortale. Mai mulți suspecți au fost uciși de explozibilii pe care îi aveau asupra lor.

SBU spune că agenții ruși au detonat în mod deliberat dispozitive de la distanță, știind că agenții lor vor fi uciși.