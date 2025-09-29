Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update

Autorul atacului din Grand Blanc Township, soldat cu cel puțin patru morți și opt răniți, precum și cu incendierea unei biserici mormone, este Thomas Jacob Sanfors, un veteran al războiului din Irak, în vârstă de 40 de ani, care a servit în Marina americană, potrivit The New York Post.

Reamintim că Sanford s-a izbit camioneta sa Chevrolet Silverado de ușa bisericii, apoi a deschis focul asupra enoriașilor la o slujbă de duminică a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc Township, Michigan. El a dat foc bisericii, provocând arderea întregii clădiri.

Vehiculul avea două steaguri americane mari în spatele cabinei și un set de coarne de cerb atașate de bara de protecție.

O postare pe Facebook a mamei lui Sanford spune că atacatorul - care a murit la fața locului într-un schimb de focuri cu polițiștii - a servit în Irak între 2004 și 2008.

El a fost ucis la câteva minute după ce a fost primit primul apel la 911. Un ofițer al Departamentului de Resurse Naturale și un polițist local au intervenit la fața locului în aproximativ 30 de secunde, au declarat autoritățile.

O pagină GoFundMe, inactivă din 2015, a strâns peste 3.000 de dolari pentru fiul atacatorului, acum în vârstă de 10 ani, care s-a născut cu hiperinsulinism congenital, o afecțiune genetică rară în care pancreasul eliberează prea multă insulină.

Fotografiile de pe pagina de Facebook a familiei Sanford îi arată pe membrii familiei zâmbind, pozând în camionete sau într-un câmp cu floarea-soarelui înaltă.

Numărul de morți din Grand Blans Township a crescut la patru, iar autoritățile caută încă posibile victime, potrivit poliției.

William Renye, șeful poliției din localitate, a declarat că o parte dintre sutele de enoriași din Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă au ajutat la protejarea copiilor în timpul împușcăturilor.

„Aș dori, de asemenea, să recunosc eroismul nu doar al primilor respondenți, ci și al oamenilor care se aflau în interiorul bisericii la momentul respectiv”, a declarat șeful poliției din Grand Blanc Township.

„Îi protejau pe copiii care sunt, de asemenea, prezenți în biserică, mutându-i în siguranță”, a adăugat el.

Cel puțin un om a murit și alți nouă, printre care și copii, au fost răniți în Michigan, într-un atac armat în masă la o Biserică a Sfinților din Zilele din Urmă (mormoni) din Grand Blanc Township, Michigan, potrivit poliției din localitate. Autoritățile se tem că numărul victimelor acestui atac ar putea fi mult mai mare, având în vedere că atacatorul a incendiat biserica.

„A avut loc un atac armat la biserica Sfinților din Zilele din Urmă de pe McCandlish Road. Există mai multe victime, iar atacatorul este mort. Nu există nicio amenințare la adresa publicului în acest moment”, anunța Departamentul de Poliție din Grand Blanc Township.

Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru The New York Post că un bărbat în vârstă de 40 de ani, încă neidentificat, din Michigan, înarmat cu o pușcă de asalt, a deschis focul asupra bisericii mormone înainte de a incendia lăcașul de cult și a murit ulterior într-un schimb de focuri cu polițiștii locali și ofițerii Departamentului de Resurse Naturale.

Un martor anonim a declarat pentru Fox 2 Detroit că atacul a început în jurul orei 10:00, imediat după imnul congregației, când sute de oameni se aflau în interiorul clădirii.

Enoriașii ar fi auzit o bubuitură puternică în timp ce atacatorul a intrat cu camionul, care avea două steaguri americane mari pe spate, în ușa din față a bisericii, pe care a doborât-o și a început să tragă.

„La început am crezut că cineva s-a izbit accidental de biserică, așa că am ieșit să-l ajutăm”, a declarat bărbatul pentru postul de televiziune local.

În imaginile aeriene care circulă online apar flăcările care au cuprins biserica și nori groși de fum negru ridicându-se deasupra suburbiei verzi și împădurite Flint.

Autoritățile i-au îndrumat pe oamenii aflați la fața locului către un pavilion de adunare în caz de urgență din nordul localotății și au declarat că reunificarea din afara amplasamentului bisericii are loc la teatrul Trillium din localitate.

Locuitorilor li s-a adresat îndemnul: „VĂ RUGĂM SĂ EVITAȚI ZONA!!” Poliția nu a dat publicității imediat alte detalii, nici despre starea victimelor.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat că „primește informări” și că „agenții FBI și ATF sunt acum în drum spre fața locului”.

„O astfel de violență într-un loc de cult este sfâșietoare și înfiorătoare”, a adăugat Pam Bondi.

I am receiving briefings about what appears to be a horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI and @ATFHQ agents are en route to the scene now. Such violence at a place of worship is heartbreaking and chilling. Please join me in praying for the… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 28, 2025

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că biroul „urmărește rapoartele despre oribilele împușcături și incendiul de la o biserică LDS” și că agenții sunt la fața locului pentru a ajuta autoritățile locale.

„Violența într-un loc de cult este un act laș și criminal. Rugăciunile noastre sunt alături de victime și de familiile lor în timpul acestei tragedii teribile”, a scris el.

We are tracking reports of the horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI agents are on the scene to assist local authorities. Violence in a place of worship is a cowardly and criminal act. Our prayers are with the victims and their families… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 28, 2025

Iar guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a emis o declarație prin care își exprimă condoleanțe comunității și condamnă actul odios de violență.

„Inima mea se frânge pentru comunitatea Grand Blanc. Violența oriunde, în special într-un loc de cult, este inacceptabilă. Sunt recunoscătoare primilor respondenți care au acționat rapid. Vom continua să monitorizăm situația și să ținem aproape Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc”, a scris ea.