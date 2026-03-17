Artistul Pavel Krisevici l-a provocat la duel pe liderul de la Kremlin: Putin, ieși afară

Pentru a marca împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, Pavel Krisevici a ales un gest simbolic: s-a poziționat în fața zidurilor Kremlinului și a lansat o provocare directă la duel adresată liderului de la Kremlin, informează themoscowtimes.com.

Artistul Pavel Krisevici a lansat o provocare directă către președintele Rusiei, strigând: „Putin, ieși afară!”, în timp ce era echipat ca pentru un meci de box. În realitate, acțiunea nu s-a desfășurat pe teritoriul Rusiei. Activistul politic a apelat la inteligență artificială pentru a-și proiecta imaginea în Piața Roșie.

În vârstă de 25 de ani, Krisevici este recunoscut pentru intervențiile sale publice provocatoare, prin care denunță represiunea statului, militarizarea și limitarea libertății de exprimare în Rusia.

De-a lungul timpului, el a executat pedepse privative de libertate pentru astfel de gesturi artistice, printre care o sinucidere simulată în Piața Roșie, protest față de restricțiile impuse libertății de exprimare și o răstignire simbolică realizată în fața sediului Serviciului Federal de Securitate, în sprijinul deținuților politici.

După eliberarea din detenție, în 2025, când a ispășit o pedeapsă de trei ani, Krisevici a continuat să intre în atenția autorităților, fiind reținut de mai multe ori. Printre episoadele care au atras reacții s-a numărat și tentativa sa de a organiza o ședință foto la un monument dedicat rachetelor, situat în apropiere de Moscova.

Artistul a explicat că demersul său reprezenta o trimitere simbolică la filmul anti-război „Dr. Strangelove”, regizat de Stanley Kubrick. Spre finalul aceluiași an, acesta a decis să părăsească Rusia, iar în prezent se află în Muntenegru, unde așteaptă acordarea azilului în Franța.

Gestul său de contestare a președintelui Vladimir Putin a fost inspirat de o acțiune similară din 1995, când artistul Alexander Brener l-a provocat pe Boris Elțin în apropierea Kremlinului, în contextul Primului Război Cecen (1994-1996), un conflict armat între Federația Rusă și Republica Cecenă Ichkeria, declanșat după ce Cecenia și-a declarat independența.

Într-un interviu oferit publicației The Moscow Times, Krisevici a subliniat că utilizarea formatelor bazate pe inteligență artificială i-a permis să rămână conectat la realitățile politice din Rusia, reducând în același timp riscurile semnificative la care sunt expuși activiștii care încă se află pe teritoriul țării.

De asemenea, un alt moment s-a petrecut în centrul Moscovei, mai exact în Piața Roșie, când artistul protestatar rus Pavel Krisevici a fost reținut de autorități după ce a realizat un „performance” simbolic, în cadrul căruia a simulat o sinucidere cu o armă de foc neletală.

Martorii prezenți au declarat că Krisevici a tras de două ori în aer înainte de a-și apropia pistolul de tâmplă. Prietena sa, Anastasia Mihailova, a precizat că arma folosită era neletală și încărcată cu gloanțe oarbe. Ea a subliniat că gestul artistului a fost conceput ca o formă de solidaritate cu prizonierii politici din Rusia.

Tot atunci, poliția a reținut pe jurnalista, Nina Samusik, care filma momentul. Incidentul a stârnit reacții în rândul trecătorilor și a atras atenția asupra tensiunilor legate de libertatea de exprimare în Rusia.

Artistul a relatat că, în timpul perioadei petrecute într-un centru de detenție, a fost ținta unor amenințări directe din partea ofițerilor FSB.

„M-au scos din celulă și m-au condus într-o cameră cu luminile stinse, cerându-mi să stau cu fața la perete. Acolo erau doi ofițeri FSB care au început să-mi adreseze avertismente amenințătoare, spunându-mi lucruri precum: Ai fost avertizat! Tu și cei apropiați veți plânge! Fă-ți bagajele și pleacă, altfel te vom închide. Într-un mod teatral, mi-au sugerat că ar fi poate momentul să plec”, a scris Krisevici pe canalul său de Telegram.

Artistul a precizat că în prezent se află într-un loc sigur. „Acest lucru s-ar fi întâmplat mai devreme sau mai târziu, chiar dacă nu mi s-ar fi spus direct că aș fi închis. Dar acel sentiment unic de euforie pe care îl simți atunci când părăsești teritoriul dictaturii și al lipsei de libertate este greu de comparat cu orice altceva. Și sper că îl vom simți cu toții în viitor, într-o Rusie liberă”, a mai adăugat el.