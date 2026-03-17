Ambasadorul agreat Oleg Ozerov, întâmpinat cu apă poluată din Nistru la MAE. Republica Moldova condamnă atacul Rusiei

Potrivit Ministerului de Externe, acțiunea vine în contextul impactului major pe care bombardamentele din 7 martie l-au avut asupra mediului și securității alimentării cu apă în regiune.

„Republica Moldova condamnă ferm acest atac, care a provocat scurgeri de produse petroliere în fluviul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător și securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova”, se arată în declarațiile oficiale.

Autoritățile subliniază că fluviul Nistru reprezintă principala sursă de apă pentru țară, asigurând necesarul pentru aproximativ 80% din populație și pentru 98% din locuitorii municipiului Chișinău.

Ministerul Afacerilor Externe a avertizat că astfel de acțiuni cu impact transfrontalier nu pot fi tolerate, întrucât pun în pericol nu doar mediul, ci și sănătatea cetățenilor și securitatea infrastructurii critice.

Anterior, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat public, afirmând că poluarea Nistrului este o consecință directă a bombardamentelor rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului a declarat:

„Atacul Rusiei asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnestrovsk a deversat petrol în râul Nistru, amenințând alimentarea cu apă a Moldovei. Am declarat alertă ecologică și acționăm pentru a nu proteja poporul. Rusia are întreaga responsabilitate”, a scris Maia Sandu.

Consecințele atacului din 7 martie s-au resimțit rapid și pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit autorităților, o mare parte din localitățile din nordul țării au rămas fără apă la robinete, după ce poluarea a afectat sursele de captare.

Pata de produse petroliere s-a extins de-a lungul Nistrului până în zona hidrocentralei de la Dubăsari, determinând autoritățile să instituie stare de alertă pe fluviu.

În fața crizei, Republica Moldova a activat mecanismele europene de protecție civilă, iar Uniunea Europeană a oferit sprijin pentru gestionarea situației.

Totodată, România a intervenit pentru a ajuta autoritățile moldovene în limitarea efectelor poluării și a trimis inclusiv cisterne cu apă pentru localitățile afectate.

Guvernul de la Chișinău a declarat stare de alertă de mediu pe fluviul Nistru începând cu 16 martie, după depistarea substanțelor petroliere în apă, ca urmare a atacului asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Dacă inițial autoritățile estimau că aproximativ 1,5 tone de produse petroliere au ajuns în râu, ulterior ministrul Mediului a anunțat că volumul ar putea fi de zeci de ori mai mare.

În prezent, livrarea apei rămâne suspendată în mai multe localități din nordul Republicii Moldova, iar autoritățile continuă monitorizarea situației și aplicarea măsurilor de intervenție pentru a limita impactul asupra populației.