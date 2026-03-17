Scandal în Ucraina. Un general american, mort de beat, a pierdut hărți secrete într-un tren

Generalul-maior Antonio Aguto, fost comandant al Grupului de Asistență pentru Ucraina, a pierdut hărți clasificate ale Ucrainei în timp ce se afla într-un tren, relatează Inspectoratul General al Departamentului Apărării din SUA, citat de foxnews.com.

Generalul-maior Antonio Aguto, acum retras din funcție, se afla la comanda Grupului de Asistenţă pentru Ucraina, cu baza în Wiesbaden, Germania, când a fost implicat într-un incident grav privind securitatea documentelor clasificate, conform unui raport al Inspectorului General al Departamentului Apărării.

Pe 3 aprilie 2024, Aguto se întorcea din Ucraina către Germania și transporta hărți clasificate înfășurate într-un tub cilindric. Acestea nu respectau cerințele de ambalare, care presupun dublu înveliș sau container încuiat, din cauza dimensiunii lor. Când trenul a ajuns în Polonia dimineața următoare, membrii delegației au coborât, lăsând în urmă tubul cu documente.

Deși nu era responsabil direct de transportul hărților, Aguto și-a asumat răspunderea pentru pierderea temporară a lor. Hărțile au fost găsite la 24 de ore după incident de un angajat al trenului ucrainean și predate Ambasadei SUA.

Un alt incident semnalat de raport a avut loc pe 13 mai 2024, în timpul unei deplasări de nouă zile în Ucraina. Aguto a consumat două sticle de 500 ml de Chacha, un brandy georgian, la un eveniment militar. În acea seară, generalul a căzut pe spate în camera de hotel, suferind o comoție cerebrală.

Ziua următoare, în drum spre o întâlnire cu Secretarul de stat Antony Blinken, ambasadorul SUA în Ucraina și generali ucraineni, Aguto a căzut din nou, lovindu-se la maxilar și rupându-și geaca. Martorii l-au descris ca fiind „complet dezordonat” și au precizat că „nu era el însuși”. Unii au remarcat că vorbea cu dificultate. Ambasadorul SUA în Ucraina s-a îngrijorat că ar fi putut fi drogat.

Raportul menționează că generalul „avea ochii injectați, o rană vizibilă la cot, vorbea mai încet, părea confuz, punea aceeași întrebare repetat și revenea frecvent la același subiect”. În aceeași zi, a solicitat asistență medicală, fiind diagnosticat cu o comoție moderată până la severă. Investigațiile au stabilit că starea sa a fost cauzată de consumul excesiv de alcool, nu de alt factor.

Raportul Inspectorului General subliniază că Aguto a manifestat neglijență în gestionarea documentelor clasificate și a avut un comportament nepotrivit în cadrul evenimentelor oficiale. Generalul și-a recunoscut responsabilitatea pentru incidentul cu hărțile, iar comportamentul său în timpul întâlnirii cu oficialii de rang înalt a atras atenția și îngrijorarea martorilor.

Raportul se bazează pe declarațiile a 33 de martori.