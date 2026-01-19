Apărătorii lui Igor Dodon. Primarul de Chişinău, inclus în listă

Republica Moldova. Primarul municipiului Chişinău, pretinsul pro-european Ion Ceban, va trebui să-i vină din nou în ajutor fostului său şef şi prieten, ex-preşedintele pro-rus Igor Dodon.

Magistraţii Curţii Supreme de Justiţie au acceptat luni, 19 ianuarie, 36 de martori din cei 62, propuşi de Igor Dodon, pentru a fi audiaţi în dosarul "Sacoşa", în care fostul şef al statului este învinuit de luare de mită.

În lista martorilor acceptaţi de instanţă a fost inclus şi primarul Ion Ceban, cel care afirmă că s-a detaşat de fostul preşedinte şi nu mai sunt prieteni.

Un alt martor al apărării acceptat de instanţă, este fosta preşedintă a Parlamentului şi fruntaşă a PSRM, Zinaida Greceanîi.

Acum o săptămână, CSJ a acceptat pentru a fi audiaţi în acelaşi dosar 11 martori din partea procurorilor, printre care Vladimir Plahotniuc, consilierul acestuia, Serghei Iaralov, fostul preşedinte al Parlamantului Adrian Candu, fostul premieri Pavel Filip, fostul ministru al Justiţiei, Vladimir Cebotari şi deputatul PAS, Lilian Carp.

Dosarul "Sacoşa" a ajuns pe masa judMartorii apărării - actuali şi foşti politicieni din anturajul lui Dodonecătorilor în 2022. Iar la sfârșitul lunii noiembrie 2025, a fost reluat de la zero, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit.

Fostul președinte pro-rus susține că decizia de reluare a procesului a avut motivații politice și că, în ciuda faptului că majoritatea probelor și martorilor au fost deja examinați, cazul este readus „de la zero”.

În afară de Ion Ceban şi Zinaida Greceanîi, în lista martorilor lui Dodon se regăsesc foşti şi actuali politicieni şi funcţionari publici care au fost promovaţi de Igor Dodon.

Este vorba despre Ruslan Flocea – fostul director al CNA, Artur Gumeniuc – fost director-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Maxim Lebedinschi – fost membru al Comisiei Electorale Centrale și fost consilier netitular al fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor, Vasilii Șova – fost viceprim-ministru pentru Reintegrare, Adrian Lebedinschi – deputat și consilier din partea PSRM, Vlad Batrîncea – deputat din partea PSRM, Corneliu Furculiță – fostul președinte al fracțiunii parlamentare a PSRM, Vladimir Țurcan – fost deputat de pe lista PSRM, Gaik Vartanean – fost deputat de pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Pavel Voicu – fostul ministru al Afacerilor Interne.

Nu este pentru prima dată când Ion Ceban, actualul primar al municipiului Chişinău, aflat la al doilea mandat, i-ar veni în ajutor lui Igor Dodon. Edilul este cunoscut ca prieten al pro-rusului Igor Dodon.

Lansat în politică de către PCRM, condus de Vladimir Voronin, Ion Ceban i s-a alăturat lui Igor Dodon atunci când acesta a părăsit formaţiunea pentru a-l vota preşedinte pe Nicolae Timofte. Se vehicula că Dodon ar fi luat 3.000.000 de euro pentru votul în favoarea lui Timofti.

La alegerile prezidenţiale din 2020, Ion Ceban a lăsat de două ori Primăria pentru a-l ajuta pe Igor Dodon în campania electorală. După ce Dodon a pierdut alegerile, Ion Ceban a lăsat impresia că s-a distanţat de fostul preşedinte. El a început mai întâi să spună că vorbeşte limba română. Apoi s-a declarat pro-european.

În iunie 2019, când ar fi avut loc tentativa de corupere a lui Dodon de către Plahotniuc, Ion Ceban era deputat în Parlament din partea PSRM.

La alegerile parlamentare din septembrie 2025, Mişcarea Alternativa Naţională (MAN), formată şi condusă de Ion Ceban, a participat în blocul „Alternativa”, alături de partidul condus de Ion Chicu, fost premier în perioada când Igor Dodon era preşedinte şi controla puterea în Republica Moldova, Alexandr Stoianoglo, candidatul socialiştilor pro-ruşi la alegerile parlamentare din 2024, şi „Congresul civic”, un partid pro-rus, condus de Marc Tcaciuc, fosta eminenţă cenuşie a Partidului Comuniştilor.

Comentatorii politici au numit blocul „Alternativa” drept „calul troian al Kremlinului”, care ar fi avut menirea de a rupe din voturile electoratului pro-european.

În timp ce Igor Dodon declară deschis poziţia sa pro-rusă, iar Ion Ceban spune că susţine integrarea europeană, anume edilul de Chişinău este cel care s-a ales cu restricţii de călătorie în Uniunea Europeană, inclusiv şi România.

Presa de la Chişinău a scris despre posibilele legături ale lui Ceban cu serviciile secrete ruseşti. Departamentului Trezoreriei al Statelor Unite ale Americii a anunţat ficial că Mișcarea Alternativa Națională, lansată de primarul Chișinăului Ion Ceban, ar fi primit ajutor din partea consilierilor politici apropiați guvernului rus.

Potrivit autorităților americane, după eșecurile de a influența alegerile din R. Moldova din 2020 și 2021 și recunoscând pierderea sprijinului popular pentru vechea elită pro-rusă din Moldova, Kremlinul ar fi continuat să încerce să readucă un guvern pro-rus la putere.

Astfel, echipa condusă de Igor Gudilin, tehnolog politic rus și fost ofițer FSB, care a fost în Republica Moldova pentru a-l consilia în alegeri pe fostul președinte Igor Dodon și Partidul Socialiștilor, „a oferit sprijin pentru un grup politic de opoziție – Mișcarea Alternativa Națională”.

Vicepreședintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Parlamentul României, deputatul USR Bogdan Rodeanu, a reacționat dur în urma informațiilor potrivit cărora primarului Chișinăului i-a fost interzis accesul în Spațiul Schengen.

„România și restul țărilor din Schengen nu se lasă păcălite de pretinsul pro-europenism al primarului Ion Ceban și îl țin la distanță, dezvăluindu-l ca risc pentru democrație”, a declarat Rodeanu.