Anxietate pe covorul roșu. Prințul Harry surprinde la gala din New York

Anxietatea a fost vizibilă la ultima apariție publică a prințului Harry, potrivit unei analize realizate de un expert în limbajul corporal de la express.co.uk.

Ducele de Sussex și soția sa, Meghan Markle, au participat la Gala Zilei Mondiale a Sănătății Mintale din New York, unde au fost distinși cu premiul „Humanitarians of the Year” pentru activitatea lor prin Fundația Archewell.

Evenimentul, menit să sprijine inițiativele privind siguranța tinerilor în mediul online, a devenit și un moment de analiză psihologică a cuplului regal.

Apariția cuplului la gala organizată de Project Healthy Minds a atras atenția specialiștilor și a publicului.

În timp ce Meghan Markle afișa un zâmbet sigur și o atitudine relaxată, experții au remarcat o serie de gesturi care ar fi trădat anxietatea interioară a ducelui de Sussex.

Analistul de limbaj corporal Judi James a declarat pentru publicația Express UK că prințul Harry „adoptă o expresie mai tensionată, iar mișcările sale, precum verificarea constantă a nasturilor sacoului, sugerează o nevoie de confort psihologic și control”.

James a spus:

„Prințul Harry adoptă o privire ușor încruntată, ca și cum ar fi într-o misiune importantă, dar gestul de a-și verifica sacoul trădează o formă de anxietate interioară.”

Potrivit expertei, contrastul dintre cei doi a fost evident.

„Meghan pare senină și încrezătoare, zâmbind fotografilor și conducând subtil interacțiunea publică”, a adăugat ea.

Evenimentul, desfășurat pe covorul roșu, a fost prima apariție comună a cuplului după câteva luni în care au lucrat la proiecte separate în cadrul Fundației Archewell.

În timpul galei, Harry și Meghan au fost aplaudați pentru implicarea lor în promovarea siguranței online.

Cei doi au vorbit despre impactul rețelelor sociale asupra tinerilor și familiilor. Prințul a oferit un discurs emoționant, în care a menționat tragediile cauzate de dependența de internet.

„Astăzi suntem aici pentru a vorbi despre una dintre cele mai presante probleme ale timpului nostru”, a spus el. „Lăsați-mă să vă spun un număr: 4.000. Atâtea familii sunt reprezentate de Social Media Victims Law Center — părinți care și-au pierdut copiii din cauza rețelelor sociale.”

Discursul său a fost primit cu aplauze, iar Meghan a completat cu un mesaj despre empatie și responsabilitate digitală:

„Fiecare copil merită o lume online sigură și plină de compasiune.”

Analiza psihologică a momentului a readus în atenție presiunea constantă pe care o resimt membrii familiei regale britanice, în special Harry și Meghan, de la retragerea lor din îndatoririle regale.

Experții în comunicare consideră că anxietatea afișată de duce ar putea reflecta nu doar emoțiile legate de eveniment, ci și tensiunile nerezolvate cu familia sa din Regatul Unit.

Psihologul britanic Marcus Field a explicat într-un interviu acordat postului BBC că „astfel de reacții sunt firești în contextul în care o persoană este supusă unei presiuni publice continue.

Harry trăiește între două lumi – cea regală și cea civilă – și acest conflict interior se poate manifesta prin gesturi subtile.”

În ciuda acestor observații, apariția de la New York a fost apreciată pentru mesajul puternic legat de sănătatea mintală și pentru sprijinul acordat familiilor afectate de rețelele sociale.