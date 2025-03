Economie Anul 2025 vine cu concedieri masive. Cine este în pericol să rămână fără un loc de muncă







Aproape 50% dintre companiile din domeniul IT iau în considerare posibilitatea de a face concedieri, iar acestea nu sunt singurele afectate. Procentul firmelor care prevăd reduceri de personal a crescut de la 2% în 2024 la 11% în acest an.

Companii din domeniile IT, auto și naval anunță concedieri masive

Cei mai afectați sunt angajații aflați la începutul sau la finalul carierei, care, după ce sunt disponibilizați, au șanse reduse de a găsi un loc de muncă în același sector. Totuși, aceștia pot opta pentru cursuri de recalificare, conform observatornews.ro.

După eliminarea facilităților fiscale, sectorul IT începe anul sub presiunea concedierilor. „Există companii care își reduc numărul de angajați, în special în rândul celor aflați la început de carieră. Ne așteptăm la un an provocator pentru acest sector.

În sectorul farmaceutic, 22% dintre companii prevăd concedieri

Problema nu este doar la nivel local sau național, ci și la nivel global, ceea ce exercită o presiune considerabilă asupra pieței”, afirmă Andrei Kelemen, director executiv al Cluj IT Cluster.

În sectorul farmaceutic, de exemplu, 22% dintre companii prevăd concedieri. Reduceri semnificative sunt anticipate și în industriile auto, manufacturieră și servicii financiare.

Lipsa de predictibilitate este cea mai mare provocare a mediul de afaceri

Declinul vânzărilor de mașini electrice în Europa reprezintă un motiv important pentru care companiile din sectorul auto își reduc activitatea. De asemenea, antreprenorii anticipează noi schimbări fiscale și doresc să evite să fie surprinși nepregătiți.

„A crescut salariul minim pe economie. Avem o creştere a costului cu forţa de muncă. Lipsa de predictibilitate este cea mai mare provocare pe care o are mediul de afaceri şi bineînţeles situaţia incertă politică în ceea ce înseamnă alegerile prezidenţiale”, spune Sterică Fudulea, prim-vicepreşedintele IMM România, conform sursei citate.

„Economia Europei, precum și cea a Germaniei, se află în stagnare și chiar în declin pentru al doilea an consecutiv, iar Germania reprezintă principalul nostru partener comercial. Această situație conduce la o lipsă de comenzi și la o scădere a cererii pentru industria noastră”, a afirmat Bogdan Glăvan, analist economic.

Conform estimărilor Agenției pentru Forța de Muncă, companiile au anunțat concedieri colective pentru cel puțin 3.100 de angajați.