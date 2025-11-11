Antibiotice eliberate fără rețetă. Ce trebuie să știe pacienții despre doza de urgență

Farmaciile din România pot acorda anumite antibiotice și antifungice fără prescripție medicală doar pentru două zile de tratament, conform Ordinului 183/2024 al Ministerului Sănătății. Măsura urmărește limitarea utilizării nejustificate a acestor medicamente și prevenirea rezistenței bacteriene. O doctoriță din România a povestit pe Tik Tok că o farmacistă din Timișoara i-ar fi refuzat eliberarea dozei de urgență pentru fiul ei, încălcându-i astfel drepturile. Medicul a criticat atitudinea unor farmaciști care nu respectă noile prevederi, susținând că astfel de situații contribuie la aglomerarea camerelor de gardă.

Doza de urgență poate fi eliberată o singură dată pe durata tratamentului, pe baza declarației pe proprie răspundere a pacientului că nu a ridicat deja medicamentul din altă farmacie.

În cazul copiilor, antibioticele se eliberează în ambalajul cel mai mic disponibil, suficient pentru doza necesară. Printre medicamentele care pot fi eliberate direct se numără Amoxicilina, Ampicilina, Doxicilina și Oxicilina.

„Farmaciștii care își desfășoară activitatea în unități farmaceutice autorizate, pentru situații excepționale, de urgență, pot elibera medicamente din categoria antibiotice și antifungice de uz sistemic a căror denumire comună internațională este marcată cu semnul «*» în anexa nr. 1 la prezentul ordin, în lipsa unei prescripții medicale, în cantitatea maximă aferentă dozei pentru 48 de ore, doză calculată în acord cu modul de administrare prevăzut în rezumatul caracteristicilor produsului”, conform Ordinului Ministerului Sănătății.

Potrivit relatării medicului, farmacista i-ar fi spus că eliberarea dozei este posibilă doar în weekend, refuzând să-i vândă medicamentul.

„M-am certat cu o farmacistă din Timișoara pentru că mi-a încălcat drepturile. Băiatul meu cel mare făcuse otită și era pe tratament cu antibiotic. Pe drum am realizat că am uitat antibioticul acasă. Eram deja aproape de Timișoara și am zis: nicio problemă, pentru că oricum mai avea trei pastile de luat – una în seara respectivă și două în ziua următoare. Am zis că opresc la o farmacie și îmi iau doza de urgență.

Intru în farmacie și spun că îmi trebuie doza de urgență pentru antibioticul respectiv (era vorba de Augmentin), iar farmacista îmi spune că nu se poate. Îmi spune că, în primul rând, nu este weekend și că doza de urgență se eliberează doar în weekend. Și am zis: cum să se elibereze doar în weekend? Sănătatea ține de weekend sau cum? «Vă duceți la urgență dacă aveți nevoie de antibiotic, nu intrați în farmacie», mi-a spus. De asta camerele de gardă sunt pline, pentru că dumneavoastră trimiteți o persoană care are prescripție și se încadrează în lege la camera de gardă”, a explicat dr. Alina Mișcoci.

Farmaciile trebuie să se asigure că respectă aceste reguli și să raporteze zilnic eliberările prin sistemul electronic al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Ele au la dispoziție 60 de zile pentru adaptarea sistemelor informatice

Conform ordinului emis de Ministerul Sănătății, eliberarea medicamentelor se face cu respectarea procedurii privind regimul de urgență, prevăzută în Regulile de bună practică farmaceutică, și în acord cu recomandările din Ghidul farmacistului pentru consilierea și eliberarea în farmacia comunitară a dozei de antibiotic pentru 48 de ore.

„Eliberarea medicamentelor prevăzute la alin. (3) se realizează cu înregistrarea, la nivelul farmaciei, a următoarelor informații minime: 1. datele pacientului: a) pentru cetățenii români și străini cu domiciliul sau rezidența în România: CNP sau CID (codul de identificare al asiguratului), numele, prenumele, vârsta; b) pentru cetățenii străini care nu au carte de rezidență: codul țării, numărul pașaportului sau numărul cardului EU (CE), numele, prenumele, vârsta; 2. medicamentul eliberat, caracterizat prin: denumire comună internațională, concentrație, formă farmaceutică, mod de administrare, cantitate (exprimată în unități terapeutice); 3. numele și semnătura farmacistului care a eliberat medicamentul; 4. diagnosticul/starea patologică; 5. data eliberării medicamentului”, se mai arată în document.